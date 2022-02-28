عارضة إباحية: سأمارس الجنس مع أي جندي روسي يرفض غزو أوكرانيا! (شاهد)

وطن – عبّرت عارضة إباحية عن رفضها للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدةً بممارسة الجنس مع كل جندي روسي يتحدى الرئيس فلاديمير بوتين، ويرفض المشاركة في الحرب على أوكرانيا.

وأصدرت النجمة (ليلي سمرز) بيانًا جريئًا ردًا على غزو بوتين لأوكرانيا، قالت فيه: “سأمارس الجنس شخصيًا مع كل جندي روسي يتحدى فلاديمير بوتين، ويوقف العدوان على أوكرانيا”.

وأرفقت “سمرز” تعهدها بالعلم الأوكراني وهاشتاغات ترفض الحرب وتدعو إلى الوقوف مع الاوكرانيين.

ولم تخفي العارضة دعمها لأوكرانيا، حيث أصدرت قائمة أسعار جديدة يوم الأحد لعملائها على موقع (OnlyFans) الإباحي. وقالت إنها مستعدة لممارسة الجنس مع أي شخص يسقط طائرة روسية .

على مقربةٍ من ذلك، انضمّت ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا، إلى الجيش الأوكراني لمحاربة الروس، والدّفاع عن بلدها ضد الغزو.

وبحسب التقارير، فقد تعهدت ملكة جمال أوكرانيا السابقة بالمخاطرة بحياتها للدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي لفلاديمير بوتين .

وتوجت أناستاسيا لينا بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا الوطنية وهي بعمر 24 عامًا في عام 2015، حيث تألقت بالفساتين والكعب العالي.

لكن العارضة، استبدلت أسلوب حياتها الفاتن، لتضع جسدها على المحك في أوكرانيا.

خطوة العارضة الشجاعة الانتقال إلى ساحة المعركة للدفاع عن بلدها بعيدة كل البعد عن وظيفتها السابقة التي عملت في جميع أنحاء تركيا كمديرة علاقات عامة.

تظهر صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، “أناستاسيا” في عتاد عسكري كامل في ساحات مشجرة وملاعب تدريب داخلية على مدار العامين الماضيين. لكنها الآن تأمل أن تكون تجربتها مفيدة.

منذ أن شن فلاديمير بوتين حربًا على أوكرانيا هذا الأسبوع ، تستخدم ملكة الجمال السابقة منصتها التي تضم أكثر من 40 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم لبلدها.

وشاركت “أناستاسيا” يوم السبت، محتوى وطنيًا مختلفًا على إنستغرام بالإضافة إلى تعليقاتها الخاصة على صور الحرب.

وحذرت ملكة الجمال القوات الروسية: “كل من عبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل!”.

كما عبرت منشور آخر عن فخرها بالمقاومة الأوكرانية، وقالت أناستاسيا: “جيشنا يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا”.

من بين قصصها العديدة التي نشرتها على موقع إنستغرام يوم السبت، كان تشجيع متابعيها على التبرع للجيش الأوكراني.

وذكّرت أناستاسيا أتباعها بأهمية الالتزام بحظر التجول في كييف والذي يتطلب “إخلاء شوارع المدينة بشكل عاجل”.

(المصدر: ديلي ستار – وطن)

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