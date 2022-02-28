طرد روسيا من مونديال قطر 2022 على أجندة الفيفا .. وهذا شرط البقاء

وطن – قال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة “فرانس برس” اليوم، الاثنين، إن الفيفا تجري “مناقشات متقدمة” لتعليق مشاركة المنتخب الروسي في المسابقات الدولية بما في ذلك مونديال قطر 2022، عقب غزوها لأوكرانيا.

طرد روسيا من مونديال قطر

وقال المصدر بحسب ترجمة (وطن) إن روسيا ستطرد من مونديال قطر ما لم يتحسن الوضع.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الروسي مع بولندا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس. وسيستمر لمواجهة السويد أو جمهورية التشيك في 29 مارس، للحصول على مكان في نهائيات قطر في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأحد، أنه سيسمح للفرق الروسية بمواصلة اللعب تحت اسم اتحاد كرة القدم الروسي. ولعب المباريات المفترضة على أرضها على أرض محايدة وخلف أبواب مغلقة، مع حظر العلم والنشيد الوطني الروسي.

هذا ورفض رئيس الاتحاد البولندي “سيزاري كوليزا” هذه الإجراءات ووصفها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”. مضيفًا أن بولندا لن تلعب مباراة فاصلة في كأس العالم مع روسيا “بغض النظر عن اسم الفريق”.

كما حذت السويد وجمهورية التشيك حذوهما. حيث قال رئيس الاتحاد السويدي كارل إيريك نيلسون إنه “مستاء” من قرار الفيفا.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم في الدوحة في الأول من أبريل المقبل، على أن تقام البطولة في نوفمبر وديسمبر.

حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، المنظمين الرياضيين إلى منع الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الأحداث الدولية. من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية وسلامة جميع المشاركين.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي جرد مدينة سانت بطرسبرغ الروسية الأسبوع الماضي. من نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ونقل المباراة إلى باريس، أن يقرر الآن ما إذا كان سيستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات.

ومن المقرر أن تلعب روسيا مع هولندا والسويد وسويسرا في مجموعتها في البطولة التي تضم 16 فريقا في إنجلترا في يوليو المقبل.

وقال رئيس الاتحاد السويدي كارل إريك نيلسون “لقد أوضحنا في السابق أننا لا نريد مواجهة روسيا. في ظل هذه الظروف (بعد الغزو) وسيظل هذا هو الحال حتى إشعار آخر”.

وأضاف أنه “مستاء” من قرار الفيفا.

وأضاف الاتحاد التشيكي: “لن يكون هناك تغيير في موقف المنتخب التشيكي”.

وفي وقت سابق الأحد ، وجه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت دعوات لإقصاء روسيا من كأس العالم.

وقال لو جريت لصحيفة لو باريزيان “عالم الرياضة وخاصة كرة القدم لا يمكن أن يظل محايدا. أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا”.

كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن منتخباتهم الوطنية لن تلعب أي مباراة ضد روسيا “تضامنا مع أوكرانيا وإدانة صادقة للفظائع التي ترتكبها القيادة الروسية”.

وتابع أنه سينضم أيضًا إلى المقاطعة لأنه “يتضامن مع أوكرانيا ويشعر بقدر كبير من الحزن والصدمة للتطورات الأخيرة في البلاد”.

وفي ويمبلي يوم الأحد ، حمل قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا وقائد ليفربول جوردان هندرسون. زهوراً باللونين الأصفر والأزرق لأوكرانيا على أرض الملعب قبل انطلاق نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

“أنقذوا أوكرانيا وأنقذوا أوروبا”

كما شوهد مشجعو ليفربول وتشيلسي وهم يرفعون أعلام أوكرانيا.

أحد اللافتات الداعمة باللونين الأزرق والأصفر مكتوب عليها “لن تمشي بمفردك أبدًا” في إشارة إلى نشيد ليفربول الشهير.

ولم يقتصر الغضب الرياضي يوم الأحد على كرة القدم فقط.

في القاهرة ، انسحبت أوكرانيا من بطولة العالم للمبارزة لتجنب مواجهة روسيا.

وقام فريق الرجال الأوكراني ، الذين كانوا يرتدون الزي الأصفر والأزرق لعلمهم الوطني ، بإسقاط سيوفهم وبدلاً من ذلك رفعوا لافتات للاحتجاج.

كُتب على اللافتات باللغة الإنجليزية “أوقفوا روسيا! أوقفوا الحرب!” “أنقذوا أوكرانيا! أنقذوا أوروبا”.

(المصدر: فرانس 24)

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