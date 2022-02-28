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تراجعت عملة "بيتكوين" 1.83% بعدما انخفض سعرها إلى مستوى 38.018 ألف دولار
الهدهد

سوق العملات الرقمية المشفرة يواصل النزيف.. هذا ما وصل إليه سعر “البيتكوين”

كتب سالم حنفي
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وطن – مع زيادة تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع المتعاملين للبيع للتخلص من الأصول ذات المخاطر العالية حتى تستقر الأوضاع الجيوسياسية بالعالم، واصلت العملات الرقمية المشفرة رحلة التراجع خلال تعاملات اليوم، الاثنين.

وبحسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”، المختص برصد أداء العملات الرقمية. فقد تراجعت عملة “بيتكوين”، 1.83% بعدما انخفض سعرها إلى مستوى 38.018 ألف دولار.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت عملة “إيثريوم” 4.49%، لتصل إلى 2.60 ألف دولار، فيما استقرت عملة “تيثير” عند مستوى 1.0006 دولار.

ونزلت عملة “بي إن بي” 2.05% لتصل إلى 367.3 دولار، كما تراجعت عملة “بلوكادوت” 5.3% إلى مستوى 17 دولاراً.

وتراجعت عملة “سولانا” في تعاملات اليوم 2.49% إلى مستوى 86.86 دولار. كما نزلت عملة “أفاكس” التابعة لمنصة أفالنش لتطبيقات التمويل اللامركزي والأصول المالية بنسبة 6.6% إلى 74.34 دولار.

بينما انخفضت عملة “دوغكوين” 1.77% بعدما انخفض سعرها إلى مستوى 0.12379 دولار، وتراجعت عملة “شيبا إينو” 1.77% بعدما هبط سعرها إلى مستوى 0.0000237 دولار.

وتراجعت قيمة العملات الرقمية السوقية الإجمالية إلى نحو 1.71 تريليون دولار مقابل 1.76 تريليون دولار، خاسرة نحو 50 مليار دولار متراجعة بنسبة 0.29%.

(المصدر: كوين ماركت كاب – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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