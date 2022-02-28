مخصص لمن هن فوق الـ17 عاماً.. رهف القحطاني “وذ نكهة” تثير الغضب بإعلان جريء! (فيديو)

وطن – أثارت الناشطة السعودية، رهف القحطاني المعروفة بلقب “وذ نكهة”، استياء مواطنيها بإعلان جريء لأحد عطورها بالمعرض المقام بالعاصمة الرياض.

+17

وظهرت رهف بفيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك”، وهي تصف العطر الخاص بالسيدات المتزوجات. أنه مثير.

وخصصت وذ نكهة في حديثها، الفتيات الأكبر من 17 عاماً، قائلة لهن إن هذا العطر مميز لجذب الرجال.

أما المتزوجة فنصحتها رهف بشراء العطر المثير على حد وصفها، حتى لا يفارقها زوجها.

وذ نكهه تُثير الجدل بإعلان جريء pic.twitter.com/2p9JOrq05J — WHR (@whrumor) February 28, 2022

وطالب السعوديون بمحاسبة رهف، معتبرين أن إعلانها للعطر، جريء وخادش للحياء خاصة مع استخدامها ألفاظ مثل “سيكسي مثير”.

الدكتورة خلود في قسم رهف

هذا وقد زارت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، قسم رهف الخاص في معرض العطور بالرياض.

وظهرت الدكتورة خلود بفيديو وثقته عبر حسابها على “سناب شات” وهي ترحب برهف قائلة: “أجمل من ينور رهف.. شنو هالكيك؟.. أحلى قحطانية.. نورتيني مشكورة.. وجودك دعم”.

وردت “وذ نكهة”: ”يا عمري.. أنتِ اللي نورتي الرياض.. قالولي خلود في البوث.. قلت شلون خلود تجينا وما نجيها؟ ما يصير.. فرصة سعيدة وإيش الجمال هذا؟.. قالت لي ما رح أحط فلتر.. لهدرجة ذي”.

لتقاطعها الفاشينستا الكويتية موضحة أن سبب عدم وضعها لفلتر خاص أثناء التصوير معها، للفت النظر والتأكيد على جمال رهف وبراءة ملامحها. على حد تعبيرها.

وقالت خلود: “قولوا لها.. والله والله بالصدق تجنن.. بالفلاتر مو حلوة عشان ما تحطين”.

وكان معرض العطور قد شهد فعاليات متنوعة بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، أبرزهم فوز الفهد، يعقوب بو شهري، الدكتورة خلود وزوجها أمين، بدور البراهيم، وغيرهم.

رهف القحطاني قبل الشهرة

وفي سياق آخر، أثارت رهف سخرية واسعة بعد تداول فيديو لها وهي تتحدث عن حياتها قبل الشهرة مجدداً

وقالت رهف إنها لم يكن ينقصها شيء ولكنها لم تكن تشعر بنفسها.

وتابعت القحطاني حديثها: “ربنا لما بيحب حد بيحبب في عباده وبيفتح له أبواب رزق. أنا كانت حياتي غير قبل الشهرة، لكن صدفة دخلت سناب شات وتيك توك وفتح لي أبواب رزق”.

وأردفت: “أنا ما كان وضعي قليل، أنا كنت سكرتيرة أمين المنطقة الشرقية”.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: