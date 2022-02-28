رقم تاريخي غير مسبوق في مباراة قمة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

وطن – سجلت مباراة القمة النارية بين فريق ليفربول وتشيلسي مساء يوم الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الرقم التاريخي الغير مسبوق من حيث عدد ركلات الترجيح بين كلا الفريقين.

مباراة ليفربول وتشيلسي والرقم التاريخي

وأفادت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات في مجال الرياضة، بأن ركلات الترجيح. التي شهدتها مباراة ليفربول ” الريدز” وتشيلسي ” البلوز” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، هي الأطول بين كلا الفريقين الإنجليزيين في عالم الكرة المستديرة.

11-10 – Liverpool's 11-10 penalty shootout win over Chelsea is the highest scoring penalty shootout between two English top-flight teams. Tense. pic.twitter.com/oeny2QKRhl — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2022

كما وانتهى الوقتي الأصلي والإضافي من عمر زمن المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليتوجه كلا الفريقين إلى ركلات الترجيح التي كانت من نصيب الحظ لفريق ليفربول بنتيجة 11/10.

حارس تشيلسي وإهدار ركلة الجزاء

وأهدر حارس مرمى تشيلسي الثاني كيبا آريزابالاغا في تنفيذ ركلة الجزاء الحادية عشر باتجاه شباك المرمى، ليسددها بعيداً عن مرمى فريق ليفربول المتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخ مسيرته في هذه المسابقة.

وشهدت المباراة النهائية المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، تفوق فريق ليفربول على تشيلسي على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 20 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 11 تسديدة في المباراة.

⚠️ رســــمـــيًــا | • ليفربول يحقق كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2021/22. 🔴🏆🔴🏆 pic.twitter.com/vhYD1CnlwF — CARTER GOAL SAUDI 👈 (@ABD7i77) February 27, 2022

بينما وصلت نسبة استحواذ فريق ليفربول “الريدز” في المباراة 55%، فيما كان نسبة استحواذ صاحب الأرض فريق تشيلسي “البلوز” 45%.

أبــــــطــــــال 🏆 هذي علومنا دائمًا وأبدًا ❤️ pic.twitter.com/ZJgTSlu7zM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2022

وفشل فريق تشيلسي في التتويج باللقب السادس في تاريخه، على عكس منافسه فريق ليفربول الذي تمكن من التتويج باللقب التاسع بكأس الرابطة الإنجليزية. ليكون بذلك الأكثر تتويجاً بهذه المسابقة المحلية.

11 ركلة جزاء مميزة من الريدز قادتنا إلى التتويج ببطولة #كأس_كاراباو بطريقة دراماتيكية لن تُنسى 😍 pic.twitter.com/wjpazHn4f4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2022

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي، كما وجاء فريق تشيلسي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + أوبتا + تويتر)

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