رقم تاريخي غير مسبوق في مباراة ليفربول وتشيلسي watanserb.com
رقم تاريخي غير مسبوق في مباراة ليفربول وتشيلسي
Videoرياضة

رقم تاريخي غير مسبوق في مباراة قمة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

ليفربول والتتويج باللقب التاسع بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – سجلت مباراة القمة النارية بين فريق ليفربول وتشيلسي مساء يوم الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الرقم التاريخي الغير مسبوق من حيث عدد ركلات الترجيح بين كلا الفريقين.

مباراة ليفربول وتشيلسي والرقم التاريخي

وأفادت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات في مجال الرياضة، بأن ركلات الترجيح. التي شهدتها مباراة ليفربول ” الريدز” وتشيلسي ” البلوز” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، هي الأطول بين كلا الفريقين الإنجليزيين في عالم الكرة المستديرة.

كما وانتهى الوقتي الأصلي والإضافي من عمر زمن المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليتوجه كلا الفريقين إلى ركلات الترجيح التي كانت من نصيب الحظ لفريق ليفربول بنتيجة 11/10.

حارس تشيلسي وإهدار ركلة الجزاء

وأهدر حارس مرمى تشيلسي الثاني كيبا آريزابالاغا في تنفيذ ركلة الجزاء الحادية عشر باتجاه شباك المرمى، ليسددها بعيداً عن مرمى فريق ليفربول المتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخ مسيرته في هذه المسابقة.

وشهدت المباراة النهائية المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، تفوق فريق ليفربول على تشيلسي على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 20 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 11 تسديدة في المباراة.

بينما وصلت نسبة استحواذ فريق ليفربول “الريدز” في المباراة 55%، فيما كان نسبة استحواذ صاحب الأرض فريق تشيلسي “البلوز” 45%.

وفشل فريق تشيلسي في التتويج باللقب السادس في تاريخه، على عكس منافسه فريق ليفربول الذي تمكن من التتويج باللقب التاسع بكأس الرابطة الإنجليزية. ليكون بذلك الأكثر تتويجاً بهذه المسابقة المحلية.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي، كما وجاء فريق تشيلسي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + أوبتا + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

أبو تريكة يوجه النصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول (فيديو) 

رغم خيبة الأمل مع منتخب بلاده .. محمد صلاح يفوز بجائزة أجمل هدف مع ليفربول (فيديو) 

نادٍ إنجليزي يستعد لبدء المفاوضات مع محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول 

تشيلسي يُتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بالميراس

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

صلاح وماني وكيتا يخطفون الأنظار بعد تجنبهم احتفال نجوم ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

رياضة

أمير سعودي يفوز جواده بأغلى جائزة في العالم (فيديو)

رياضة

تعليق الرئاسة الفخرية للرئيس بوتين في الاتحاد الدولي للجودو

رياضة

بعد رحلة حافلة بالإنجازات الرياضية .. وفاة الرباع السوري ” طلال النجار”…

رياضة

الاتحاد السعودي يكافئ المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تسجيله “الهاتريك”

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد المثير على الأهلي (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More