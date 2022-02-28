حادث طلاب جامعة نزوى.. وفاة طالبين و18 إصابة والجامعة تصدر بيانا

وطن – نعت جامعة نزوى في بيان لها الطالبين منصور بن محمد بن عبدالله البريكي وغالب بن علي بن راشد الخوالدي اللذين قضيا في حادث سير أليم.

وقال الجامعة في بيانها المنشور عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” بقلوبٍ مؤمنَةٍ بقضاء الله وقدرِه تنعي إدارة جامعة نَـزوى وجميعُ منتسبيها. وفاة طالبين من أبنائها إثر حادث سير أليم لحافلة خاصة قادمة من مكان سكنهم إلى الجامعة. سائلين المولى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته. وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين، إنَّه سميع مجيب الدعاء.”.

بقلوبٍ مؤمنَةٍ بقضاء الله وقدرِه تنعي إدارة جامعة نَـزوى وجميعُ منتسبيها وفاة طالبين من أبنائها إثر حادث سير أليم لحافلة خاصة قادمة من مكان سكنهم إلى الجامعة، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين، إنَّه سميع مجيب الدعاء. pic.twitter.com/Shg88qpfHo — جامعة نزوى (@unizwaoman) February 28, 2022

وأكد مصدر مطلع لإذاعة “الوصال” أن عدد حالات الوفاة التي نتجت عن حادث تدهور حافلة طلاب جامعة نـزوى الذي وقع يوم امس الأحد في منطقة الهوب بولاية سمائل في سلطنة عمان. حالتي وفاة 18 إصابة من إجمالي 20 راكبًا في الحافلة.

يشار إلى أنه لم تمر فترة طويلة على حادث طالبات جامعة نزوى. الذي راح ضحيته طالبتين في سبتمبر/أيلول2021 ليعود الحدث ويتكرر بفاجعة الطلاب من جديد.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

خلال توجههنّ إلى عملهنّ .. وفاة 3 معلمات بحادث مروع في سلطنة عمان