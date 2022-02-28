حادث طلاب جامعة نزوى watanserb.com
وفاة طالبين من طلاب جامعة نزوى في حادث سير
الهدهد

حادث طلاب جامعة نزوى.. وفاة طالبين و18 إصابة والجامعة تصدر بيانا

كتب سالم حنفي
0

وطن – نعت جامعة نزوى في بيان لها الطالبين منصور بن محمد بن عبدالله البريكي وغالب بن علي بن راشد الخوالدي اللذين قضيا في حادث سير أليم.

وقال الجامعة في بيانها المنشور عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” بقلوبٍ مؤمنَةٍ بقضاء الله وقدرِه تنعي إدارة جامعة نَـزوى وجميعُ منتسبيها. وفاة طالبين من أبنائها إثر حادث سير أليم لحافلة خاصة قادمة من مكان سكنهم إلى الجامعة. سائلين المولى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته. وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين، إنَّه سميع مجيب الدعاء.”.

وأكد مصدر مطلع لإذاعة “الوصال” أن عدد حالات الوفاة التي نتجت عن حادث تدهور حافلة طلاب جامعة نـزوى الذي وقع يوم امس الأحد في منطقة الهوب بولاية سمائل في سلطنة عمان. حالتي وفاة 18 إصابة من إجمالي 20 راكبًا في الحافلة.

يشار إلى أنه لم تمر فترة طويلة على حادث طالبات جامعة نزوى. الذي راح ضحيته طالبتين في سبتمبر/أيلول2021 ليعود الحدث ويتكرر بفاجعة الطلاب من جديد.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

خلال توجههنّ إلى عملهنّ .. وفاة 3 معلمات بحادث مروع في سلطنة عمان

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني في المنطقة .. سلطنة عمان تواجه تحديا خطيرا

الهدهد

لماذا أثارت السفارة البريطانية في السلطنة غضب العُمانيين!؟

الهدهد

عمان تحتفي بالكويت .. هكذا شارك العُمانيون أشقاءهم الكويتيين احتفالات الإستقلال

الهدهد

محلل سياسي إيراني يكشف ما طلبته واشنطن من سلطنة عمان بشأن التواصل مع إيران

الهدهد

غيث الشبلي وسعود الزدجالي يثيران جدلا بالسلطنة.. أنباء عن اعتقال الأول ومطالبة…

الهدهد

شرطة عمان السلطانية ترد على اتهامات سلطان أمبوسعيدي عن تعرّضه للتعذيب على يدهم!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More