تلبية لدعوى “زيلينسكي” .. وصول أولى كتائب المتطوعين الأوروبيين للقتال في أوكرانيا (شاهد)

وطن – استجابة لدعوة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وصلت أولى مجموعات المقاتلين المتطوعين من دول أوروبا للعاصمة الأوكرانية “كييف” للانضمام للقتال للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من المتطوعين الإيرلنديين أثناء قيامهم بوداع عائلاتهم في المطار. قبيل توجههم لأوكرانيا للقتال في صفوف قواتها ضد الغزو الروسي.

Husbands, fathers, sons and friends leaving Dublin airport to go and fight the war in Ukraine, more @FergalOBrien_ @rtenews #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/8860FVjl7t — Paul Deighan (@PaulDeighano) February 27, 2022

كما نشرت وسائل إعلام أوروبية صورة تظهر وصول مقاتلين أوروبيين بالفعل لأوكرانيا. حيث ظهروا يرتدون الزي العسكري ومستعدين تماما لبدء القتال.

The first foreign volunteers to fight for Ukraine have arrived. 🇺🇦 pic.twitter.com/SKP3UXi5Rv — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2022

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الأجانب على التوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم. للانضمام إلى “لواء دولي” من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية الغازية.

وقال زيلينسكي في بيان: “كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي، مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية للحضور إلى دولتنا. والانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية”.

وأضاف “يجري تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب، يطلق عليها اللواء الدولي، للدفاع عن أراضي أوكرانيا. ستكون هذه شهادة رئيسية على دعمكم لبلدنا”.

وأكد زيلينسكي، أن الأوكرانيين كانوا شجعانًا بما يكفي لمواجهة روسيا بمفردهم، لكنه قال: “هذا ليس مجرد غزو روسي لأوكرانيا، إنه بداية حرب ضد أوروبا”.

وقال إن أي شخص مهتم بالانضمام إلينا، يجب أن يتصل بالملحق العسكري في أقرب سفارة أوكرانية.

وجاء البيان بعد أن دعا زيلينسكي في وقت سابق، الأجانب ذوي الخبرة القتالية للمجيء للمساعدة في الدفاع عن بلاده.

بريطانيا تدعم ذهاب أفراد إلى أوكرانيا

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها تدعم الأفراد من بريطانيا الذين قد يرغبون في الذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوة دولية للقتال.

وقالت إن الأمر متروك للناس، “لاتخاذ قرارهم بأنفسهم” وأضافت أنها معركة “من أجل الديمقراطية”.

وقالت “شعب أوكرانيا يقاتل من أجل الحرية والديمقراطية، هذا ما يتحدى الرئيس بوتين”.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي لروسيا، نافية وجود أي “عائق قانوني” يحول دون ذلك.

وقالت في مؤتمر صحفي “إنه خيار متاح لأي شخص.. وهذا يسري بالتأكيد على جميع الأوكرانيين الذين يقيمون هنا، وأيضا على آخرين يرون أنهم قادرون على المشاركة المباشرة”.

وأضافت: “بناء على تحليلنا ما من عائق قانوني يحول دون توجه أحد إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع، طبعا في الجانب الأوكراني”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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