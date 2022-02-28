المتطوعين الأوروبيين للقتال في أوكرانيا watanserb.com
مقاتلون أوروبيون وصلوا إلى أوكرانيا لبدء القتال ضد القوات الروسية
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تلبية لدعوى “زيلينسكي” .. وصول أولى كتائب المتطوعين الأوروبيين للقتال في أوكرانيا (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – استجابة لدعوة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وصلت أولى مجموعات المقاتلين المتطوعين من دول أوروبا للعاصمة الأوكرانية “كييف” للانضمام للقتال للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من المتطوعين الإيرلنديين أثناء قيامهم بوداع عائلاتهم في المطار. قبيل توجههم لأوكرانيا للقتال في صفوف قواتها ضد الغزو الروسي.

كما نشرت وسائل إعلام أوروبية صورة تظهر وصول مقاتلين أوروبيين بالفعل لأوكرانيا. حيث ظهروا يرتدون الزي العسكري ومستعدين تماما لبدء القتال.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا الأجانب على التوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم. للانضمام إلى “لواء دولي” من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية الغازية.

وقال زيلينسكي في بيان: “كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي، مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية للحضور إلى دولتنا. والانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية”.

وأضاف “يجري تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب، يطلق عليها اللواء الدولي، للدفاع عن أراضي أوكرانيا. ستكون هذه شهادة رئيسية على دعمكم لبلدنا”.

وأكد زيلينسكي، أن الأوكرانيين كانوا شجعانًا بما يكفي لمواجهة روسيا بمفردهم، لكنه قال: “هذا ليس مجرد غزو روسي لأوكرانيا، إنه بداية حرب ضد أوروبا”.

وقال إن أي شخص مهتم بالانضمام إلينا، يجب أن يتصل بالملحق العسكري في أقرب سفارة أوكرانية.

وجاء البيان بعد أن دعا زيلينسكي في وقت سابق، الأجانب ذوي الخبرة القتالية للمجيء للمساعدة في الدفاع عن بلاده.

بريطانيا تدعم ذهاب أفراد إلى أوكرانيا

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها تدعم الأفراد من بريطانيا الذين قد يرغبون في الذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوة دولية للقتال.

وقالت إن الأمر متروك للناس، “لاتخاذ قرارهم بأنفسهم” وأضافت أنها معركة “من أجل الديمقراطية”.

وقالت “شعب أوكرانيا يقاتل من أجل الحرية والديمقراطية، هذا ما يتحدى الرئيس بوتين”.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي لروسيا، نافية وجود أي “عائق قانوني” يحول دون ذلك.

وقالت في مؤتمر صحفي “إنه خيار متاح لأي شخص.. وهذا يسري بالتأكيد على جميع الأوكرانيين الذين يقيمون هنا، وأيضا على آخرين يرون أنهم قادرون على المشاركة المباشرة”.

وأضافت: “بناء على تحليلنا ما من عائق قانوني يحول دون توجه أحد إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع، طبعا في الجانب الأوكراني”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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