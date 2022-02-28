بحار أوكراني يخرب يختا فاخرا watanserb.com
بحار أوكراني يخرب يختا فاخرا
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تضامنا مع بلده .. بحار أوكراني يخرب يختًا باهظ الثمن انتقاما من رئيسه الذي يبيع أسلحة لبوتين

كتب ايمان الباجي
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وطن – ألقي القبض، مؤحرا، على ميكانيكي أوكراني، يبلغ من العمر 55 عامًا بعد أن فتح صمامات الوقود على يخت فاخر محاولا إغراقه، وذلك انتقاما من مالكه ألكسندر ميجيف الذي يقوم ببيع أسلحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال الميكانيكي، الذي لم يذكر اسمه، إنه قام بتخريب يخت فاخر بطول 156 قدمًا يُدعى ليدي أناستاسيا، في مايوركا تضامنا مع بلده.

عمل انتقامي

كما قام البحار الأوكراني بهذا العمل الانتقامي بعد مشاهدته اخبار إندلاع الحرب في مسقط رأسه. قائلا إن أسلحة رئيسه تُباع إلى فلاديمير بوتين وتُستخدم لقتل وتشويه مواطنيه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ألتيما هورا” اليومية، فإن أحد موظفي ألكسندر ميجيف، وهو رئيس سابق لشركة طائرات الهليكوبتر الروسية. الذي عمل معه لعدة سنوات، فتح ثلاثة صمامات في اليخت المكون من خمس مقصورات. وذلك بهدف إغراقه “في عمل انتقامي”.

بينما استمعت المحكمة إلى أقواله كيف وضع خطته للانتقام عندما كان يشاهد أنباء الحرب. وشاهد هجوما صاروخيًا روسيًا على مبنى في كييف.

كيف خطط لإغراق اليخت؟

كما قرر المخرب الأوكراني إغلاق صمامات الوقود لليخت حتى لا يكون هناك تلوث. كما قام بفتح صمام كبير في غرفة المحرك وصمامين آخرين في حجرات يعيش فيها الموظفون وطاقم السفينة.

ونتيجة لهذا العمل الانتقامي، أصبح اليخت مغمورًا جزئيًا وهو لا يزال مشدودا لمراسيه.

كما طلب من ثلاثة من أفراد الطاقم الآخرين -لم يكونوا على علم بخطته – التخلي عن السفينة قائلا أنه سيتحمل المسؤولية بأكملها.

سلم نفسه

وبعد الحادث، يُقال أن هذا البحار الأوكراني انتظر السلطات على القارب لتسليم نفسه قائلا: “رئيسي مجرم يبيع أسلحة تقتل الشعب الأوكراني”.

بعد أن تم إلقاء القبض عليه، اعترف بمسؤوليته بمحاولة تخريب اليخت حتى أنه قال للشرطة: “أنا لست نادما على أي شيء قمت به وسأفعله مرة أخرى”.

ومع ذلك، أطلق قاضٍ سراحه ولم يتم تأكيد ما إذا كان قد واجه أي اتهامات نتيجة أعماله.

 

(المصدر: ديلي ستار)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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