بعد قرار بوتين .. ماذا سيحدث إذا تم تفجير جميع القنابل النووية على الأرض؟!

وطن – مع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب وسط توترات مع الغرب بشأن أوكرانيا، يُطرح سؤال افتراضي مرعب عما يمكن أن يحدث إذا تم تفجير القنابل النووية في جميع أنحاء العالم في وقت واحد.

مع عدم وجود بيانات مسبقًا حول شرح مدى الدمار الذي قد ينجم عن العديد من الانفجارات، تعمقت قناة YouTube Kurzgesagt – باختصار، في الموضوع.

مقطع فيديو متحرك مروع ولكنه غني بالألوان، تمت مشاهدته 25 مليون مرة منذ تحميله قبل ثلاث سنوات، يكسر التأثير المذهل للحرب النووية.

استنادًا إلى 15000 سلاح نووي في العالم تم تصنيعها بحلول مارس 2019. فإن ثلاثة منها فقط ستكون كافية للقضاء على مدينة بأكملها.

على هذا النحو، سوف يتطلب الأمر 13500 رأس حربي نووي لتدمير جميع مدن الأرض البالغ عددها 4500 مدينة.

ويقارن الفيديو قوة 15000 رأس حربي بثلاثة مليارات طن من مادة TNT المتفجرة، وهو أكثر تدميراً بـ 15 مرة من أقوى ثوران بركان “كراكاتوا” في العالم.

تفجير القنابل النووية

إذا تم تفجير جميع الرؤوس الحربية في نفس المكان، فستخلق كرة نارية غير مسبوقة بعرض 31 ميلاً وموجة انفجار ستدمر كل شيء في طريقها لمسافة 1865 ميلاً.

أبعد من هذا الشعاع من الدمار، ستشعر بموجة الضغط في جميع أنحاء العالم لأسابيع متتالية بعد انفجار صاخب. لدرجة أنه سيتم سماعها أيضًا في جميع أنحاء العالم.

سترتفع سحابة ناتجة عن الانفجار عالياً لدرجة أنها ستخرج من حواف الغلاف الجوي للأرض وتقترب من اختراق الفضاء.

إذا تم اختيار غابات الأمازون المطيرة كموقع للانفجار، فستغرق القارة الأمريكية الجنوبية بأكملها في النيران.

قد يقتل الإشعاع أيضًا كل شيء داخل نصف قطر الانفجار ويجعل مئات الأميال المحيطة غير صالحة للسكن.

لكن النشاط الإشعاعي العالق في الغلاف الجوي سيكون كافيًا لقتل الجنس البشري. وفقًا لقناة (Kurzgesagt – In a Nutshell -ورتز كيزاغت – إن أ نتشل) والتي تعمل على إنتاج محتوى علمي على شكل رسومات غرافيكية متحركة تتميز بالحبكة وسرعة الفهم.

لسوء الحظ، هذا ليس أسوأ سيناريو يقترحه الفيديو. إذا قام البشر بتعدين كل جزء من اليورانيوم على الكوكب وصنعوا أكبر عدد ممكن من القنابل، فسيكون ذلك كارثيًا.

(المصدر: ديلي ستار – وطن)

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