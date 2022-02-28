جبهة البوليساريو تربك النظام المغربي watanserb.com
جنود في جبهة البوليساريو
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برسالة لمجلس الأمن .. هكذا أربكت جبهة البوليساريو النظام المغربي

كتب باسل النجار
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وطن – أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، على أن الوضع الحالي على الأرض يحتم على مجلس الأمن التخلي عن مقاربته السابقة وتبني موقف جاد وواضح تجاه تنفيذ الحل المتفق عليه سلفا بين الطرفين.

وجدد القيادي بجبهة البوليساريو في مقابلة صحفية مطولة ومزدوجة مع الجريدتين الكناريتين (لابروفانسيا لاس بالماس وايلديا تنيريفي). التأكيد على أن “الخلل ليس في شخص المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أو وزنه السياسي أو رصيده الدبلوماسي.”

موضحا:”بل يكمن في مجلس الأمن الذي يتعين عليه دفع الأمور إلى الأمام”.

كما شدد “البشير” في هذا الصدد على أن “الوضع الحالي على الأرض يحتم على المجلس التخلي عن مقاربته السابقة. وتبني موقف جاد وواضح تجاه تنفيذ الحل المتفق عليه سلفا بين الطرفين”.

وأشار إلى أن “جزءا كبيرا من المسؤولية يتحملها مجلس الأمن الدولي بسبب افتقاره لإرادة حقيقة في تطبيق الحل النهائي المتفق عليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. واختياره لإدارة النزاع إلى ما لا نهاية. الذي يبقى الوضع على ما هو عليه أي فرض الأمر الواقع الذي يخدم مساعي الاحتلال المغربي” حسب وصفه.

حرب تثير القلق

كما لفت “البشير” إلى أن الحرب الدائرة بين جبهة البوليساريو والمغرب تثير الكثير من القلق على المنطقة ودول الجوار الأوروبي. نتيجة التوتر والتصعيد المتواصل منذ إستئناف الحرب في 13 نوفمبر 2020.

مشيرا إلى أن مسؤولية الوضع الحالي تتحملها -المملكة المغربية- التي وصفها بالقوة المحتلة. إثر إنتهاكها لوقف إطلاق النار والسياسة والتصعيد الذي تلى ذلك.

كما شدد القيادي بالبوليساريو على “أن صيغة البحث عن حل تعتبر مغالطة، فالحل موجود ويتمثل في اتفاق التسوية الأصلي لعام 1991. واتفاقياته التكميلية في هيوستن 1997 ولا ينقص سوي الشروع في تطبيقهما”.

وفيما يخص إدارة بايدن، يقول أبي بشراي البشير، إن جبهة البوليساريو وإذ تلاحظ باهتمام كبير بوادر إيجابية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. للتخلي عن القرار الأحادي الجانب لترامب والعودة إلى دورها داخل الأمم المتحدة. بشأن الطبيعية القانونية لنزاع الصحراء الغربية. إلا أنها ما تزال تنتظر الإلغاء بشكل رسمي لتلك الخطوة.

الاتحاد الأوروبي والصحراء

وعن الموقف الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، تأسف “البشير” عن الخطوة المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي. فيما يخص تقديم الطعن ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021.

والذي قضت فيه المحكمة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. التي تشمل إقليم الصحراء الغربية لعدم استيفاء الشرط الضروري، المتمثل في الحصول على موافقة من قبل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

كما أعرب عن ثقة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في العدالة الأوروبية. وحتمية تأكيدها من جديد على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.

مقترح “الحكم الذاتي”

من جانب أخر شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن مقترح المغرب (الحكم الذاتي) لا يمكن أن يشكل حلا للنزاع. دون موافقة من الشعب الصحراوي لإن فرضه من جانب واحد يعني رابح مقابل خاسر.

مشيرا أن جبهة البوليساريو ليس لديها مشكلة أن يتم طرح مقترح الحكم الذاتي إلى جانب الاستقلال. والانضمام كخيارات للاستفتاء وإعطاء الشعب الصحراوي حرية الاختيار بشكل ديمقراطي ونزيه.

 

(المصدر: لابروفانسيا لاس بالماس وايلديا تنيريفي + وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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