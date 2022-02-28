إيران تقيل سفيرها في بريطانيا من منصبه بسبب حادثة “الحجاب”.. ما القصة؟!

وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أوامر صدرت للسفير الإيراني لدى المملكة المتحدة بالعودة إلى طهران. حيث من المقرر إبعاده من منصبه بعد تداول مقطع فيديو يظهر حفل استقبال في السفارة لم يتم تغطية رؤوس بعض النساء فيه.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حفل إحياء ذكرى الثورة الإيرانية الثالثة والأربعين، كانت امرأة تعزف على البيانو إلى جانب عازفة كمان لا ترتدي الحجاب. فيما أظهر مقطع فيديو آخر للحدث تجمعًا أكثر تقليدية تم فيه إلقاء الخطب.

وقام إيراني مقيم في لندن بتغريد مقطع فيديو للحدث ، حضره دبلوماسيون إلى حد كبير ، متسائلاً عما إذا كان الحزب “بوجود هؤلاء الأشخاص سيكون له أدنى فائدة للشعب الإيراني؟”.

وغرد لاحقًا: “إنه لمن دواعي سرورنا أن صوتنا سُمع في إيران. يرجى إرسال سفير براغماتي إلى لندن ويستحق خدمة إيران والعمل فقط لصالح الشعب الإيراني “.

ووفقا للغارديان تم تداول الخبر أولاً في الصحف الموالية للنظام ، وادعى البعض أنه جزء من إعادة تنظيم أوسع للسلك الدبلوماسي الإيراني تقوم به الحكومة الجديدة الأكثر تشددًا بقيادة إبراهيم رئيسي ، المنتخبة في يونيو الماضي.

وتم تعيين محسن باهارفاند من قبل وزارة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية ، لكنه تولى منصبه في لندن في يوليو/تموز الماضي بعد التغيير في قيادة الوزارة. وكان سابقًا نائب رئيس الدائرة القانونية في إيران في عهد محمد جواد ظريف ، وزير الخارجية السابق.

وفي تعاملاته مع المراسلين في المملكة المتحدة ، لم يبتعد السفير عن موقف الحكومة الرسمي بشأن المحادثات النووية الإيرانية. لكنه حاول شرح سياق التفكير الإيراني.

الاتفاق النووي الإيراني

ويأتي رحيله في وقت حرج في العلاقات البريطانية الإيرانية. حيث أن إيران على وشك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط واشنطن الخاصة بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني. بما في ذلك رفع العديد من العقوبات. إلى جانب المحادثات النووية ، تسعى بريطانيا لتأمين الإفراج عن ثلاثة بريطانيين إيرانيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.

واجتمع مجلس الشورى الإسلامي ، البرلمان الإيراني ، في جلسة خاصة أمس الأحد لمراجعة وضع المحادثات التي يقول الكثيرون إنها قد تتوصل أخيرًا إلى نتيجة هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري اليوم الاثنين إلى فيينا. حيث تجري محادثات إيران ، بتعليمات نهائية جديدة.

كما من المقرر أن يلتقي حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، بمجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى اليوم الاثنين، وهناك حديث عن جلسة خاصة للبرلمان الإيراني يوم الثلاثاء.

في حين قال وزير الخارجية إن المحادثات مستمرة ، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. لا تزال القضايا تدور حول التأكيدات على التزام الولايات المتحدة طويل الأجل بالاتفاق ، ومدى تعليق العقوبات.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن كلا الجانبين يحاولان منع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا لتنتقل إلى الأيام الأخيرة الحاسمة لمحادثات فيينا.

روسيا كوسيط

وعملت روسيا ، بصفتها دولة موقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة – المصطلح الفني لاتفاق 2015 – كوسيط رئيسي في المحادثات التي استمرت لأشهر في فيينا بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران. كان السفير الروسي في فيينا ، ميخائيل أوليانوف ، مدافعًا شغوفًا عن الغزو.

ويخشى معارضو الصفقة ، وليسوا بالضرورة طرفًا في المفاوضات. من أن يمنح الاتفاق إيران مهلة لتصبح قوة نووية بسرعة نسبية ويجادلون بأن تجربة الغرب مع روسيا تُظهر أن استرضاء القوى المعادية أساسًا لا ينجح. بل يقويها فقط.

بينما حث بعض علماء السياسة الإيرانيين إيران على عدم الصراحة في دعمها لروسيا. خوفًا من أن يزيد ذلك من صعوبة فوز إدارة بايدن بالدعم السياسي للصفقة. لكن علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. قال إن الحرب كانت مسؤولية مباشرة لمساعي الغرب لتهديد أمن الدول الأخرى.

كما انتقد أمير عبد اللهيان استفزازات الناتو دون تأييد العنف، حيث ترى إيران أن عصر كتل الحرب الباردة قد انتهى، وأمريكا في حالة انحدار طويل الأمد. لكن من المهم لإيران أن تسلك مساراً مستقلاً وألا تصبح عميلة للصين.

(المصدر: الغارديان – ترجمة وطن)

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