أدهم نابلسي يتصدر مواقع التواصل بعد أنباء تسجيل القرآن الكريم بصوته وشقيقه يُعلق! watanserb.com
أدهم نابلسي
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أدهم نابلسي يتصدر مواقع التواصل بعد أنباء تسجيل القرآن الكريم بصوته وشقيقه يُعلق!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تصدر الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد انتشار أنباء حول قيامه بتسجيل القرآن الكريم بصوته.

القرآن بصوت أدهم نابلسي

وتداول الناشطون عدة مقاطع فيديو، لأدهم نابلسي وهو يقرأ عدداً من سور القرآن الكريم. منها سورة البقرة والزمر والعنكبوت. والكهف والعنكبوت والشعراء ومريم.

لكن رامي نابلسي، شقيق الفنان المعتزل، أكد أن الأخير لم يسجل القرآن بصوته. ولا صحة للأنباء المتداولة واصفاً إياها بالشائعات.

وتابع رامي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “ليس معنى أنه أذن لصلاة الجمعة من قبل أنه أصبح إماما.. وكل شخص بيفسر على طريقته.”

وتابع: “في حالة طرح أي شيء سيكون على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب”. منوهاً إلى أن الفيديوهات المتداولة لا تمت لشقيقه بصلة.

من كاجوال إلى ثوب

وقبل أسابيع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورة للفنان الأردني المعتزل  وقد بدا مختلفاً تماماً.

وظهر أدهم في الصورة وهو يرتدي ثوباً ويقف بجانب الإمام الأردني باسم العمري في أحد المساجد.

وقد أثنى الناشطون على إطلالة أدهم غير العادية بالثوب، بعد أن اعتادوا عليه بالملابس الكاجوال.

أدهم إماماً

وقبلها بأيام تداول ناشطون مشاهد حديثة لأدهم من داخل أحد المساجد يؤم المصلين في صلاة العشاء، وقد أثار المشهد تفاعلا واسعا بين النشطاء.

الفيديو المتداول للفنان الأردني أظهره وهو يقف إماما يؤم المصلين في المسجد.

وقال ناشروا هذا الفيديو إنه التقط للفنان الأردني المعتزل أثناء صلاة العشاء.

وكان أدهم يظهر عليه علامات الخشوع التام، كما ظهر بلحية كأنه أطلقها.

وكتب ناشر الفيديو: “أدهم نابلسي إماماً للمصلين حين يكتب لك الله الهداية. حين تتقدم إلى ربك واثقاً دون رجعة. حين يرسخ الإيمان في قلبك، فتختار رضى ربك، وجنة عرضها السماوات والأرض. حينها تركت ملذات الدنيا، واشتريت جنة الآخرة ثبتك الله يا أده.، وكتب لإخوانك، الإقتداء بفعلك. اللهم اهدهم، ورقق قلوبهم”.

اعتزال أدهم نابلسي

وكان الفنان الأردني أدهم نابلسي، فاجأ جميع متابعيه ومحبيه في الأردن والوطن العربي، في يناير الماضي وأعلن اعتزال الغناء نهائيا.

جاء ذلك في كلمة لأدهم نابلسي، بثها على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، حيث أعلن اعتزاله مجال الغناء وبدء مرحلة جديدة في حياته.

وحذف نابلسي منذ أيام كل أغانيه من موقع يوتيوب ولم يبق منها إلا أغنية (خايف) وأنشودة دينية تحمل اسم (شفيع الناس) وأغنية بعنوان (أمي).

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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