هل مثلث برمودا موجود حقاً؟

وطن – “يعتبر مثلث برمودا من أكثر الأماكن غموضًا على وجه الأرض.”

بحسب صحيفة “أوك دياريو”، الإسبانية، لطالما كان تاريخ البشرية مليء بالألغاز، والغرائب، والتي تم توضيح بعضها والبعض الآخر. في الوقت الحالي، لا يزال مجهولًا إلى حد كبير، ولم يسمح لنا حتى التقدم أو استخدام التقنيات الجديدة للكشف عنها. وهذا هو بالضبط ما يحدث مع مثلث برمودا.

يعتبر مثلث برمودا، واحدا من أكثر النقاط غير المعروفة على هذا الكوكب. والتي نسجت على أساسها جميع أنواع القصص المرتبطة باختفاء السفن والطائرات…، ولذلك لا نزال نتساءل ما هو مثلث برمودا؟

موقع وجغرافيا مثلث برمودا

وفقا لترجمة “وطن”، يتكون مثلث برمودا من جزر برمودا، وبورتوريكو، وميامي في فلوريدا. وينضمون إلى هذه النقاط ليمنحها الشكل الهندسي الخاص جدًا لمثلث متساوي الأضلاع. والذي يصل إلى سطح مثير للإعجاب، يبلغ مليون كيلومتر مربع ونصف في أعالي البحار.

وعلى الرغم من شيوع حوادث القوارب والطائرات، إلا أنها متكررة بشكل غريب في المنطقة. والأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للباحثين في هذا الموضوع هو أن السفن المفقودة لا تترك أي أثر على اختفائها. مما يدعم نظرية الاختفاء في هذه المنطقة، والتي يتم شرحها، اعتمادًا على ما يتم الحديث عنه من نشاط خارج كوكب الأرض. حيث يوجد ثقوب سوداء وغيرها من الفرضيات الأخرى.

كما أن الفرضيات، لا تؤكد أو تستبعد هذا الاحتمال، وذلك أساسًا لعدم وجود دليل على أي شيء على وجه الخصوص.

أساطير مثلث برمودا

في الحقيقة، لطالما أثار مثلث برمودا حيرة العلماء والباحثين وألهب خيال الكتّاب الذين نسجوا حوله خرافات وقصصا لا حصر لها. لكن هذه الخرافات لم تأت من فراغ، ففي هذه المساحة الشاسعة من المحيط الأطلسي بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة؛ غرقت سفن ولم يُعثر لها على أثر. واختفت طائرات من شاشات الرادار. وقيل إن فرق إنقاذ بأكملها غرقت في المحيط أثناء تحليقها فوق هذا المثلث.

في سياق متصل، إن إحدى الأفكار المتكررة تتعلق بوجود الثقب الأسود. ولكن إذا كان هذا صحيحا فلا شيء يمكن أن ينجو من مخاطر هذه المنطقة. علما وأنه مئات السفن مع أطقمها مرت عبر المكان، عن طريق الماء أو عن طريق الجو، وخرجت لتروي الحكاية.

من جهة أخرى، يقول آخرون، أن وحشا بحريا يعيش في تلك المساحة، وأطلق عليه اسم “كراكن” . نحن نتحدث عن مخلوق بحري ذو أبعاد هائلة يلتهم كل ما يمر بالقرب منه. وهذا من شأنه أن يبرر عدم وجود آثار لحالات الاختفاء. لكن لا يوجد دليل على وجود هذا الوحش.

في الوقت الحالي، يشير كل شيء إلى أن مثلث برمودا سيظل لغزًا كبيرًا.

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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