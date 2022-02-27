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هل دمر بوتين أكبر طائرة في العالم بقذيفة روسية بمطار جوستوميل قرب كييف! (صور)

كتب أنس السالم
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وطن – أعلنت أوكرانيا أن أكبر طائرة شحن في العالم من حيث الطول (من طراز أنتونوف AN-225)، تعرضت لحروق شديدة في هجوم بقذيفة روسية على مطار جوستوميل بالقرب من كييف اليوم.

أكبر طائرة شحن في العالم
أكبر طائرة شحن في العالم

 

قد تتكلف عملية إصلاح طائرة أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، والتي تعني “الحلم”، أكثر من 3 مليارات دولار. وهو مبلغ قالت شركة تصنيع الأسلحة الحكومية الأوكرانية Ukroboronprom إنها ستحاول إجبار روسيا على دفعه.

صورة تظهر آثار هجوم بقذيفة روسية على مطار جوستوميل، شمال غرب كييف الذي أصاب الطائرة
صورة تظهر آثار هجوم بقذيفة روسية على مطار جوستوميل، شمال غرب كييف الذي أصاب الطائرة

 

تم تصميم الطائرة “الأسطورية” في الأصل من قبل الاتحاد السوفيتي عندما كان يسيطر على أوكرانيا كجمهورية اشتراكية.

لكن أوكرانيا زعمت اليوم أنها احترقت في هجوم روسي على مطار جوستوميل، المعروف أيضًا باسم مطار هوستوميل أو مطار أنتونوف.

يمكن أن يلعب المطار القريب من كييف دورًا رئيسيًا لروسيا لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي بيان أعاد تغريده مكتب الرئيس الأوكراني، قال: “سنعيد بناء الطائرة. سنحقق حلمنا بأوكرانيا قوية وحرة وديمقراطية.”

كانت الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية، والمعروفة أيضًا باسم أوكرانيا السوفيتية، إحدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيتي.

في وقت الغزو، لم تكن الطائرة قادرة على الطيران إلى بر الأمان حيث كانت تخضع للإصلاحات في المطار.

يبلغ طول جناحيها 88 مترًا (289 قدمًا) وطولها 84 مترًا (276 قدمًا)، مما يجعلها أطول طائرة في الوجود.

يبلغ طول حمولتها 43 مترًا (141 قدمًا)، وكانت أطول من مسافة أول رحلة طائرة تعمل بالطاقة في العالم، والتي أكملها الأخوان رايت في عام 1903 ، على ارتفاع 37 مترًا (121 قدمًا).

وقالت الشركة المصنعة للطائرة أنتونوف: “في الوقت الحالي، حتى يتم فحص AN-225 من قبل خبراء، لا يمكننا الإبلاغ عن الحالة الفنية للطائرة”.

(المصدر: ديلي ميل – وطن) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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