مبروك عطية ينفعل على سيدة طلبت منه نص دعاء لأمر صادم! (فيديو)

وطن – تفاجأ الداعية المصري مبروك عطية، من طلب غريب من إحدى متابعاته، طالبته بدعاء يصبرها على خيانة زوجها لها.

الصبر على الخيانة!

وقرأ مبروك عطية، مطلب السيدة عبر قناته على “يوتيوب”، وجاء في نص رسالتها: “أرجو دعاء يصبرني على خيانة زوجي لي”.

وسخر العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، من طلب السيدة معقبا: “أنتم عايزين حد يضحك عليكم. أولا مفيش دعاء يصبرك على خيانة زوجك، عايزين الدجل؟ في الشارع اللي ورانا”.

وأشار عطية إلى أن خيانة الزوج، قد تكون مجرد تهيؤات من السائلة، ولا أساس لوقوعها من الصحة.

الخيانة الربانية

وأردف: “خيانة زوجك ليكي ممكن تكون تهيؤات منك، أنتِ شوفتيه بعينك؟”.

وشدد العالم الأزهري على أنه لا يوجد ما يعرف بمصطلح الخيانة الزوجية. بل المسمى الصحيح هو الخيانة الربانية.

وتابع: “أنا قولت وما زلت بقول مفيش حاجة اسمها خيانة زوجية، هو انت اللي قولتيله (ولا تقربوا الزنا) ولا ربنا اللي نهى عنها، أنت مالك أنتِ”.

وزاد: “اللي خان خان ربنا، طلعوا نفسكوا من المعجنة، ولا تزر وازرة وزر أخرى».

واختتم الداعية المصري حديثه بنصيحة للزوجة قائلا: “أنت قادرة تعيشي معاه وهو خاين عيشي معاه، ما دام ماقلكيش أنتِ طالق، لو قرفانة منه سيبيه”.

زواجة باطلة وأخرى صحيحة

ودائماً ما يتفاجأ عطية بأسئلة صادمة من المواطنين، أحدثها حين سأله مواطن حول زواج زوجته من رجلين.

وجاء في نص السؤال “: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين. وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

وخرج عطية عن شعوره بسبب السؤال قائلاً: “استغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم إنتوا الاثنين، وإزاي تقول أنت هذا الكلام”.

وتابع: “هل هذا يجوز؟ وهل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدا أنت راجل ومطمئن؟”.

وأضاف عطية: “الحمد لله أنك لم يحدث لك شيء.. الجوازة الثانية باطلة وليست زواجتك أنت. زواجتك أنت صحيحة إن كنت تريد البقاء عليها، لكن إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى. وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر”.

وأردف عطية: “جزاء دخولك عليها إديها مؤخر صداقها وسيبهاله. سيبهاله أحسن”.

المصدر: (الوطن – متابعات)

اقرأ أيضا: