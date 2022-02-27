ليست العراق أو أفغانستان .. مراسل CBS يمارس عنصرية فجة في تضامنه مع أوكرانيا (شاهد)

وطن – في واقعتين تعكسان الممارسات العنصرية لدى الإعلام الغربي ونظرته لبلدان الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات وحروب، تسببت تصريحات مراسل قناة “CBS NEWS” الأمريكية، شارلي داجاتا، بموجة غضب عارمة عقب تعبيره عن حزنه لما تمر به أوكرانيا، على اعتبار انها ليست “العراق او أفغانستان” كونها بلدا متحضرا، ليلحق به مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” معبرا عن حزنه لأنه يشاهد أطفالا بعيون زرقاء يقتلون.

كما قال “داجاتي” خلال مداخلته في إحدى النشرات الإخبارية معبرا عن حزنه لما تتعرض له أوكرانيا: “هذه ليست العراق ولا أفغانستان هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن”.

"في حديث مليء بالعنصرية العرقيه والاحتقار للد.م العربي" مراسل قناة CBS حزين على ما يحدث لأوكرانيا: "هذه ليست العراق ولا أفغانستان

هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن" pic.twitter.com/7TwEIrPavr — WHR (@whrumor) February 27, 2022

قدم اعتذاره

ومع تداول هذه التصريحات على نطاق واسع، واتهمامه بـ”العنصرية”، عاد “داجاتا” معتذرا وموضحا مقصده.

بينما قال خلال مداخلته لتقديم تغطية إخبارية من أوكرانيا تعليقا على ما تم تداوله: ” “لقد تحدثت بطريقة غير مناسبة.. آسف لذلك”.

وأضاف:”ما كنت آمل أن أنقله هو القتال الدائر هنا.. هو أن هذا البلد لم يشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة. على عكس بعض الصراعات الأخرى التي قمت بتغطيتها”.

CBS reporter @charliecbs: “I spoke in a way I regret, and for that I’m sorry. What I’d hoped to convey is that … the fighting underway here is this country has not seen this scale of war in recent years, unlike some other conflicts … I’ve covered.”pic.twitter.com/5GQTESwRU1 https://t.co/BOQqmZEfk9 — Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) February 27, 2022

وفي نفس السياق، مارس مراسل “BBC” في العاصمة الأوكرانية “كييف” نفس العنصرية. معبرا عن أسفه كونه يرى أطفال أوكرانيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون. في تعبير مجازي بأن الأطفال المختلفين لا يستحقون الدفاع عنهم والتعبير عن الحزن لمقتلهم.

كما قال مراسل “BBC” خلال مداخلته للحديث عما يجري في أوكرانيا:” استميحكم عذراً فما يحدث يثير المشاعر لأني أشاهد أطفال أوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر يُقتلون بصواريخ ومروحيات بوتن كل يوم.”

بعد عنصرية مراسل CBS.. مراسل BBC: استميحكم عذراً فما يحدث يثير المشاعر لأني أشاهد أطفال أوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر يُقتلون بصواريخ ومروحيات بوتن كل يوم. pic.twitter.com/KScapBSyfI — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 27, 2022

وفي سياق آخر، قالت مراسلة “BBC”، ستيفاني هيرغاتي، إن حرس الحدود البولندي، طلب من المدنيين من البشرة السوداء، العودة إلى مؤخرة طابور النازحين إلى بولندا.

كما أشارت في تغريدة لها إلى أن طالبة طب نيجيرية اتهمت حرس الحدود البولندي، بإعادة السود للخلف. بحجة منح الأولوية للأوكرانيين، لكنها أكدت في تغريدة لاحقة إلى أنها تحققت من أحد الطلاب أن حرس الحدود الأوكراني هو من كان يمارس هذا التمييز وليس البولنديين.

A Nigerian medical student at Poland/Ukraine border (Medyka-Shehyni) told me she has been waiting 7hrs to cross, she says border guards are stopping black people and sending them to the back of the queue, saying they have to let 'Ukrainians' through first. — Stephanie Hegarty (@stephhegarty) February 26, 2022

(المصدر: وطن – تويتر)

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