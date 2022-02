ليست العراق أو أفغانستان .. مراسل CBS يمارس عنصرية فجة في تضامنه مع أوكرانيا (شاهد)

وطن – في واقعتين تعكسان الممارسات العنصرية لدى الإعلام الغربي ونظرته لبلدان الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات وحروب، تسببت تصريحات مراسل قناة “CBS NEWS” الأمريكية، شارلي داجاتا، بموجة غضب عارمة عقب تعبيره عن حزنه لما تمر به أوكرانيا، على اعتبار انها ليست “العراق او أفغانستان” كونها بلدا متحضرا، ليلحق به مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” معبرا عن حزنه لأنه يشاهد أطفالا بعيون زرقاء يقتلون.

كما قال “داجاتي” خلال مداخلته في إحدى النشرات الإخبارية معبرا عن حزنه لما تتعرض له أوكرانيا: “هذه ليست العراق ولا أفغانستان هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن”.

ومع تداول هذه التصريحات على نطاق واسع، واتهمامه بـ”العنصرية”، عاد “داجاتا” معتذرا وموضحا مقصده.

بينما قال خلال مداخلته لتقديم تغطية إخبارية من أوكرانيا تعليقا على ما تم تداوله: ” “لقد تحدثت بطريقة غير مناسبة.. آسف لذلك”.

وأضاف:”ما كنت آمل أن أنقله هو القتال الدائر هنا.. هو أن هذا البلد لم يشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة. على عكس بعض الصراعات الأخرى التي قمت بتغطيتها”.

CBS reporter @charliecbs: “I spoke in a way I regret, and for that I’m sorry. What I’d hoped to convey is that … the fighting underway here is this country has not seen this scale of war in recent years, unlike some other conflicts … I’ve covered.”pic.twitter.com/5GQTESwRU1 https://t.co/BOQqmZEfk9

— Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) February 27, 2022