لن تعرفها.. روبي تفاجئ جمهورها بتسريحة الظفيرتين وشعر أحمر كيرلي! (شاهد)

وطن – فاجأت الفنانة المصرية روبي، جمهورها بجلسة تصوير جديدة بدت فيها بشكل مختلف تماما.

أحمر وأسود

وظهرت روبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، تارةً بظفيرتين بشعرها الأسود، وبشعر كيرلي أحمر في صور أخرى.

وبدت الصور وكأنها من عمل فني قادم، ولكن اتضح أنها جلسة لمُصور متخصص بهذه الطريقة في التصوير، والتي تعطي طابع الستينيات والسبعينات.

حمالة واحدة

وقبل أسابيع، تألقت روبي، في حفل Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بفستان أسود جريء بسعر رآه البعض خيالياً.

وارتدت روبي في الحفل، فستاناً أسود من خامة سيكوين وبحمالة واحدة من اللؤلؤ ومزين بوردة فضية لامعة. وفتحة كبيرة في المنتصف تكشف الساقين.

وتبين أن الفستان من تصميم دار أزياء Balmain ويصل سعره إلى 4095 دولار، أي ما يتجاوز 64 ألف جنيه.

أزمة “الهشك بشك”

في سياقٍ منفصل، فوجئ متابعو روبي بحذفها أغنيتها الجديدة “الهشك بشك” من على قناتها على يوتيوب، بعد طرح برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

وأغنية “الهشك بشك” من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي. وتوزيع أماديو، وهندسة صوت ماهر صلاح.

أما عن السبب في حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، هو أن المطربة ساندي تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور. واختارت لها اسما آخر “في ال لاا لاا لاا لاا”.

ريا وسكينة

وعلى الصعيد الفني، تستكمل روبي تصوير مشاهدها في مسلسل “رانيا وسكينة” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ومسلسل ريا وسكينة من بطولة روبي ومي عمر، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ويعرض للفنانة روبي حاليا فيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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