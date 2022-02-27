روبي تفاجئ جمهورها بتسريحة الظفيرتين وشعر أحمر كيرلي watanserb.com
اتضح أنها جلسة لمُصور متخصص بهذه الطريقة في التصوير
Imageحياتنا

لن تعرفها.. روبي تفاجئ جمهورها بتسريحة الظفيرتين وشعر أحمر كيرلي! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – فاجأت الفنانة المصرية روبي، جمهورها بجلسة تصوير جديدة بدت فيها بشكل مختلف تماما.

أحمر وأسود

وظهرت روبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، تارةً بظفيرتين بشعرها الأسود، وبشعر كيرلي أحمر في صور أخرى.

روبي بالظفيرتين روبي بالظفيرتين

وبدت الصور وكأنها من عمل فني قادم، ولكن اتضح أنها جلسة لمُصور متخصص بهذه الطريقة في التصوير، والتي تعطي طابع الستينيات والسبعينات.

روبي بالظفيرتين روبي بالظفيرتين

حمالة واحدة

وقبل أسابيع، تألقت روبي، في حفل Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بفستان أسود جريء بسعر رآه البعض خيالياً.

وارتدت روبي في الحفل، فستاناً أسود من خامة سيكوين وبحمالة واحدة من اللؤلؤ ومزين بوردة فضية لامعة. وفتحة كبيرة في المنتصف تكشف الساقين.

وتبين أن الفستان من تصميم دار أزياء Balmain ويصل سعره إلى 4095 دولار، أي ما يتجاوز 64 ألف جنيه.

أزمة “الهشك بشك”

في سياقٍ منفصل، فوجئ متابعو روبي بحذفها أغنيتها الجديدة “الهشك بشك” من على قناتها على يوتيوب، بعد طرح برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

وأغنية “الهشك بشك” من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي. وتوزيع أماديو، وهندسة صوت ماهر صلاح.

أما عن السبب في حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، هو أن المطربة ساندي تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور. واختارت لها اسما آخر “في ال لاا لاا لاا لاا”.

ريا وسكينة

وعلى الصعيد الفني، تستكمل روبي تصوير مشاهدها في مسلسل “رانيا وسكينة” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ومسلسل ريا وسكينة من بطولة روبي ومي عمر، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ويعرض للفنانة روبي حاليا فيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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