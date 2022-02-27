الجيش الأوكراني يقصف رتل عسكري روسي بايتخدام طائرة بيرقدار التركية
الجيش الأوكراني يقصف رتل عسكري روسي بايتخدام طائرة بيرقدار التركية
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كأن لم تكن .. الجيش الأوكراني ينشر فيديو لطائرة “بيرقدار” أثناء إبادتها رتلا عسكريا روسيا (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة تدمير رتلا عسكريا روسيا بواسطة طائرة “بيرقدار” التركية، في منطقة خيرسون، بما يؤكد وقوع خسائر كبيرة في صفوف لقوات الروسية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أدى القصف لتدمير الرتل بشكل كامل. حيث غطت الانفجارات التي تلاحقت عن قصف كامل الرتل العسكري، مما يدلل أنه كان يحمل معه مخزون كبير من الأسلحة.

مدمرة ومحترقة

وكانت السفارة الأوكرانية في تركيا قد أعلنت أمس السبت عن تمكن القوات الجوية الأوكرانية من تدمير رتل عسكري كامل للقوات الروسية. أثناء دخوله مدينة خيرسون باستخدام طائرات “بيرقدار” التركية الصنع.

ونشرت السفارة الأوكرانية عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” أظهر إبادة الرتل العسكري الروسي وتدميره بشكل كامل.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت العشرات من المدرعات ومركبات نقل الجنود الروسية مدمرة ومحترقة عقب قصفها بطائرات الـ”بيرقدار” التركية.

شراكة تركية أوكرانية

وكانت تركيا قد باعت بالفعل عشرات من الطائرات المسيرة طراز بيرقدار تي بي 2 لأوكرانيا منذ عام 2019. وفي 3 فبراير/شباط، زار الرئيس التركي أردوغان أوكرانيا لتوقيع اتفاق من شأنه توسيع نطاق تجارة الطائرات المسيرة بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، قال وزير الدفاع الأوكراني إن الاتفاق خلق “ظروفا مواتية لقيام شركات تصنيع الطائرات المسيرة التركية. ببناء مصنع في أوكرانيا” لكي تتمكن البلاد من إنتاج خط بأكمله من تلك الطائرات.

كما يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر الجيش الأوكراني. مقطعا مصورا زعم أنه يظهر طائرة مسيرة تركية الصنع. تقوم بتدمير قطعة مدفعية – عبارة عن مدفع من طراز هاوتزر دي-30 – كانت تابعة للانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

يأتي هذا في وقت قال فيه أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن مركبات للقوات الروسية شوهدت الأحد. في شوارع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة أوكرانية من حيث المساحة وتعداد السكان بعد العاصمة كييف.

بينما قال الحاكم المحلي أوله سينجوبوف، إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا. وأضاف سينجوبوف: “مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف وضمن ذلك وسط المدينة”.

فيما أظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا. عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ومركبة محترقة بشكل منفصل.

حجب سويفت

من جهة أخرى، قال مسؤولون، الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز بأوكرانيا؛ مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة في الوقت الذي يستعد فيه الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة. من ضمنها منع البنوك الروسية الرئيسية من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي الرئيسي “سويفت”.

كما أفادت وكالة حكومية أوكرانية بأن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة بأوكرانيا. في الشمال الشرقي، حيث فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي. وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش: “العدو يريد تدمير كل شيء!”.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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