كأن لم تكن .. الجيش الأوكراني ينشر فيديو لطائرة “بيرقدار” أثناء إبادتها رتلا عسكريا روسيا (شاهد)

وطن – نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة تدمير رتلا عسكريا روسيا بواسطة طائرة “بيرقدار” التركية، في منطقة خيرسون، بما يؤكد وقوع خسائر كبيرة في صفوف لقوات الروسية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أدى القصف لتدمير الرتل بشكل كامل. حيث غطت الانفجارات التي تلاحقت عن قصف كامل الرتل العسكري، مما يدلل أنه كان يحمل معه مخزون كبير من الأسلحة.

🎖 نشر الجيش الأوكراني شريط فيديو يظهر تدمير القافلة الروسية بواسطة TB-2 Bayraktar pic.twitter.com/wR41kY9CVi — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 27, 2022

مدمرة ومحترقة

وكانت السفارة الأوكرانية في تركيا قد أعلنت أمس السبت عن تمكن القوات الجوية الأوكرانية من تدمير رتل عسكري كامل للقوات الروسية. أثناء دخوله مدينة خيرسون باستخدام طائرات “بيرقدار” التركية الصنع.

ونشرت السفارة الأوكرانية عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” أظهر إبادة الرتل العسكري الروسي وتدميره بشكل كامل.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت العشرات من المدرعات ومركبات نقل الجنود الروسية مدمرة ومحترقة عقب قصفها بطائرات الـ”بيرقدار” التركية.

#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/L1HPgEEDE5 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 26, 2022

شراكة تركية أوكرانية

وكانت تركيا قد باعت بالفعل عشرات من الطائرات المسيرة طراز بيرقدار تي بي 2 لأوكرانيا منذ عام 2019. وفي 3 فبراير/شباط، زار الرئيس التركي أردوغان أوكرانيا لتوقيع اتفاق من شأنه توسيع نطاق تجارة الطائرات المسيرة بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، قال وزير الدفاع الأوكراني إن الاتفاق خلق “ظروفا مواتية لقيام شركات تصنيع الطائرات المسيرة التركية. ببناء مصنع في أوكرانيا” لكي تتمكن البلاد من إنتاج خط بأكمله من تلك الطائرات.

كما يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر الجيش الأوكراني. مقطعا مصورا زعم أنه يظهر طائرة مسيرة تركية الصنع. تقوم بتدمير قطعة مدفعية – عبارة عن مدفع من طراز هاوتزر دي-30 – كانت تابعة للانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

يأتي هذا في وقت قال فيه أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن مركبات للقوات الروسية شوهدت الأحد. في شوارع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة أوكرانية من حيث المساحة وتعداد السكان بعد العاصمة كييف.

بينما قال الحاكم المحلي أوله سينجوبوف، إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا. وأضاف سينجوبوف: “مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف وضمن ذلك وسط المدينة”.

فيما أظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا. عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ومركبة محترقة بشكل منفصل.

🎖 تدمير قافلة روسية في خاركيف 💥 pic.twitter.com/rf9qLv5VVg — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) February 27, 2022

حجب سويفت

من جهة أخرى، قال مسؤولون، الأحد، إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز بأوكرانيا؛ مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة في الوقت الذي يستعد فيه الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة. من ضمنها منع البنوك الروسية الرئيسية من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي الرئيسي “سويفت”.

كما أفادت وكالة حكومية أوكرانية بأن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة بأوكرانيا. في الشمال الشرقي، حيث فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي. وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش: “العدو يريد تدمير كل شيء!”.

(المصدر: وطن – تويتر)

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