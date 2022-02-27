قوات الردع النووي الروسية تتأهب بأمر بوتين .. لماذا هذا القرار وماذا يعني!؟

وطن – أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية بوضعها في حالة تأهب وسط توترات مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وأعلنت وكالة تاس للأنباء عن قرار تأهب قوات الردع النووي الروسية، بعد اجتماع بين بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

ونقل بيان عن الزعيم الروسي قوله: “الدول الغربية لا تتخذ فقط إجراءات اقتصادية غير ودية ضد بلادنا. لكن قادة دول الناتو الرئيسية يدلون بتصريحات عدوانية بشأن بلدنا. لذلك أمرت بنقل قوات الردع الروسية إلى وضع خاص للخدمة “.

ولم يوضح البيان ما هو “الوضع الخاص للخدمة القتالية”.

ووصفت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، أمر بوتين بأنه “تصعيد غير مقبول” للحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما ورد أعرب بوتين عن إحباطه من التقدم البطيء في هجومه على أوكرانيا، مما أدى إلى مخاوف من أن الزعيم الروسي قد يلجأ إلى تكتيكات خطيرة بشكل متزايد لإنهاء الصراع.

يشار الى أنّ التدريبات النووية الأخيرة جرت في 19 فبراير، عندما أجرى بوتين تدريبات كبيرة جدًا في جميع أنحاء روسيا لاختبار جهوزية البرنامج النووي للبلاد.

وقال الكرملين إنه اختبر بنجاح إطلاق صواريخ كروز تفوق سرعة الصوت في البحر وعلى أهداف برية.

كما أشرف الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، حليف بوتين، على التدريبات العسكرية.

بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي حذر فيه النائب المحافظ توري النائب توبياس إلوود ، الذي يرأس لجنة الدفاع البريطانية ، من أن بوتين “قد يستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا” في محاولة لتدمير المقاومة الشرسة للبلاد.

وسبق أن تفاخر بوتين بالفعل بـ “الأسلحة المتطورة” التي يتعين على روسيا استخدامها في الصراع مع أوكرانيا.

خلال خطاب ألقاه الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي إنه ستكون هناك “عواقب” “لم نشهدها في التاريخ” لأولئك الذين يتدخلون في التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا.

تم تفسير تحذير بوتين في جميع أنحاء العالم على أنه تهديد مستتر بالانتقام النووي.

قال وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاغورودنيوك، إنه يعتقد أن بيلاروسيا ستعلن الحرب على أوكرانيا قريبًا.

وقال إن “من المرجح بشدة أن تنضم جمهورية بيلاروسيا إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا من الجانب الروسي”. هناك معلومات عن جنود محملين جواً من جمهورية بيلاروسيا يتم تحميلهم على طائرات على وشك دخول أوكرانيا. وهذا تطور رهيب لأنه يتعلق بدولة كانت صديقة كبيرة لأوكرانيا.”

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا رفعت دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وغرد: “يجب تحميل روسيا مسؤولية التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان”.

واضاف “نطلب قرارا عاجلا يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الان ونتوقع بدء المحاكمات الاسبوع المقبل”.

في غضون ذلك، حمل الآلاف من الأوكرانيين العاديين السلاح للدفاع عن بلادهم. ويقال إن الروح المعنوية للقوات الروسية تتراجع.

وزعمت وزارة الدفاع الأوكرانية أن حوالي 4300 جندي روسي قتلوا حتى الآن، مع تدمير 706 ناقلة جنود روسية و 146 دبابة و 27 طائرة و 26 مروحية منذ بدء الصراع.

(المصدر: وكالات – وطن)

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