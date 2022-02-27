غسل هذه الأجزاء الثلاثة فقط من جسدك يغنيك عن الاستحمام يومياً!

وطن – يعتبر الاستحمام وسيلة للانتعاش وبدء اليوم، حين يكون في بداية النهار. بينما يعتبره آخرون طريقة للاسترخاء والراحة قبل النوم.

الاستحمام بشكل أقل انتظام

وعلى الرغم من فوائد الاستحمام العديدة، إلا أن الدكتورة ساندي سكوتنيكي المدير المؤسس أستاذ مساعد الأمراض الجلدية في جامعة تورنتو. توصي بالاستحمام بشكل أقل بانتظام وغسل 3 أجزاء فقط من الجسم.

ووفق ما نقل موقع “برايت سايد” الأمريكي، فإن الاستحمام بكثرة له آثار سلبية على جسدك. حيث يمكن أن يضر البشرة. ويسبب لها الجفاف خاصة مع استخدام الصابون أو مادة كاشطة.

كما قد يؤدي الاستحمام يومياً إلى استنفاد الزيوت والدهون والبكتيريا المهمة. التي تساعد بشرتك على مقاومة الالتهاب. وتحافظ على ملمس ناعم.

كم مرة يجب أن تستحم؟

و يعد الاستحمام يومياً أمراً سيئاً لأنه سيغسل البكتيريا النافعة التي تعيش على الجلد. وهو ضار للشعر أيضًا.

فالإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يجفف شعرك ويبهت لونه. لذلك يوصي العديد من أطباء الأمراض الجلدية بالاستحمام كل يومين، أو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. والتركيز على هذه الأجزاء الثلاثة:

الإبطين

من الضروري الحفاظ على نظافة منطقة الإبط. لذلك توصي الدكتورة ساندي سكوتنيكي باتباع روتين دش من 3 خطوات. يتضمن غسل الإبطين بدلاً من الاستحمام يوميًا لتجنب مشاكل مثل الأكزيما.

الفخذ

تنظيف الفخذ مع أجزاء الجسم الأخرى قد يكون كافياً عن الاستحمام اليومي بالماء الذي يحتوي على الملح والمواد الكيميائية.

ولتجنب العدوى، أعط أولوية لتنظيف الفخذ واغسله يومياً. كونه أكثر عرضة لنمو الشعر تحت الجلد ونمو الفطريات.

القدم

تتراكم الأوساخ على قدميك خاصة إذا كنت حافياً. كما وتتراكم الرطوبة التي تتكاثر بها البكتيريا إذا كنت ترتدي الجوارب أو الأحذية.

لذلك يوصي أطباء الأمراض الجلدية بغسل قدميك. ضمن روتين الاستحمام المكون من الخطوات الثلاث السابقة.

المصدر: (برايت سايد)

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