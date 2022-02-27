صديقة جالا فهمي تُلمح إلى وفاتها تحت التعذيب النفسي.. وتكشف حقائق صادمة لما يحدث معها منذ 20 عاماً!

وطن – لمحت الفنانة المصرية وفاء سالم، إلى أن وفاة مواطنتها الفنانة جالا فهمي، جاء نتيجة القهر والظلم الذي تعرضت له.

حطموها وأمرضوها

وقالت وفاء سالم في تصريحات لصحيفة “القاهرة 24” إن الراحلة جالا فهمي تعرضت لحرب نفسية. مشيرة إلى إن هناك بعض الأشخاص الذين أجبروها على الابتعاد عن الساحة الفنية وحطموها وأمرضوها نفسيًا.

وتابعت صديقة جالا: “كانت معظم أعمال جالا فهمي من إنتاجها وصرفت على مسلسل كاميليا كل اللي حيلتها. وأمرضوها نفسيًا بإيقافه”.

وأردفت: “جالا مكانتش بتستقبل أي حد في بيتها، بقالها عشرين سنة بتتعذب، لأن المرض النفسي أسوأ أنواع العذاب”.

دبلت وتلاشت

ووصفت وفاء حالتها بسبب حزنها على وفاة صديقتها. معقبة: “أنا بتكلم دلوقتي وجسمي كله بيترعش، في الفترة الأخيرة رفضت تشوف أي مخلوق. وحست الدنيا اتقفلت في وشها ودبلت واتلاشت ومكنتش عايزة تعيش. والحادثة الأساسية التي تعرضت لها سببتلها حرب نفسية فالحرب النفسية أسوأ أنواع العذاب”.

وكانت وفاء قد نعت جالا عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”. وكتبت: “القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله”.

وصدم الوسط الفني أمس السبت بوفاة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاماً. بشكل مفاجئ.

أسباب الوفاة

ونشرت صحيفة “الوطن” المحلية بيانا صادراً من مستشفى السلام الدولي بالمهندسين. أوضح أسباب الوفاة.

ويتضح من البيان أن سبب وفاة جالا فهمي هو هبوط حاد بالدورة الدموية. وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب. مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي. في مداخلة هاتفية، إنه علم بإصابة جالا بأزمة قلبية. اضطرت عائلتها على إثر ذلك نقلها للمستشفى من أجل إسعافها، الأمر الذي لم ينجح فيه الأطباء ولفظت أنفاسها الأخيرة”.

وأشار إلى أنه تواصل مع شقيقها وأكد له أن العائلة تنتظر مجيء ابنها من السفر. وفي حال عاد في موعده سيتم إجراء جنازتها ظهر اليوم الأحد.

من هي جالا فهمي؟

الجدير بالذكر أن جالا ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، ولديها ابن وحيد من طليقها المؤلف الموسيقي المصري عمرت خيرت.

وبدأت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية في عمر مبكرة، إلى جانب عملها في الإذاعة والتلفزيون. حيث ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل «يوم مر ويوم حلو».

ثم بدأت جالا بتقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها «طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا”.

كما عملت جالا بالمسرح والتلفزيون. فقدمت مسرحيتين فقط هما «ولعها شعللها، كرنب زبادي”، وظهرت في الجزء الثالث من مسلسل “ليالي الحلمية”، و”الوسية”.

المصدر: (وطن – متابعات)