“صائد الدبابات السوري” يعلن رغبته بالقتال إلى جانب الأوكرانيين ضد الروس

وطن – أبدى ثائر سوري رغبته بالإنضمام للقتال ضد الروس في أوكرانيا. ونشر “سهيل محمد حمود” المعروف بلقب “صائد الدبابات” على حسابه في “تويتر” كيف يمكنني الذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني. هل هناك طريقة أنا مستعد”. وجاءه الرد بالترحيب بالمبادرة والإستعداد لترتيب الأمر.

ترحيب بقدومه إلى أوكرانيا

وأعرب الكثير من الأوكرانيين عن شكرهم له ورحبوا بقدومه إلى أوكرانيا. وعلق Johan Wiktorin مستشار الأمن والاستخبارات، والمؤسس المشارك INTIL، وزميل الأكاديمية الملكية لعلوم الحرب سهيل الحمود أبو التاو الذي قيل إنه قام باستخدام نظام الروبوت الأمريكي TOW. وإسقاط ما يصل إلى 140 مركبة قتالية، يسأل على (تويتر) كيف يمكنه المساعدة”.

Exempel och motstånd attraherar och får oväntade effekter. ”Abu Tow” (Suheil Hammoud) i Syrien som med amerikanska robotsystemet TOW ska ha slagit ut upp till 140 stridsfordon frågar på Twitter hur han kan hjälpa till. /6 https://t.co/xoLJcdu51a — Johan Wiktorin 🌻 (@forsvarsakerhet) February 26, 2022

وعقب أحدهم: “شكراً لك على تضامنك معنا، ندرك تماماً مدى اهتمامك وتشوقك لمشاركتنا في صد العدوان الروسي على أراضينا.

وعلق آخر: “أحضروه إلى بولندا حتى يتم إدخاله إلى أوكرانيا. يبدو أنه متشوق للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية المسلحة”.

وغرد Taleb Matar: “سهيل البطل يطلب الذهاب لأوكرنيا للمشاركة بالدفاع عنها ضد العصابات الروسية بعدما وقفت عصابات الجولاني حائلاً بينه وبين العصابات الروسية والعصابات الإيرانية في سوريا”.

في حين أثنى Mustapha AlAref على ما فعله الرجل رغم انه بمفرده. وأضاف أن مشكلة الثورة السورية هي حرمان السوريين فيها من أي أسلحة. وأردف أن البعض قد يرى صائد الدبابات مرتزقاً. لكن ما يفعله كشخص لوحده يرسل رسائل كبيره لروسيا والعالم و سيسجل في التاريخ كبادرة جميلة تمثل الشعب السوري الحر.

وعقّب مغرد آخر بنبرة حماس: “الله محيي أصلك ياسهيل، والله إذا بتروح لأوكرانيا لما تضل دبابة ومدرعة روسية عم تمشي عالأرض”.

بينما أعرب “سـُلـيِـمَــان ” عن اعتقاده بأن “سهيل كان بدو يصير خطاب 2 –في إشارة إلى المجاهد السعودي الذي دوّخ الروس في أفغانستان-بس خطاب ماكان في حرب ببلدو ولا جنود روس. آما سوريا فهي مليئة بالجنود الروس والدبابات الروسية فالاقرب هو سوريا. وأردف أن أبا التاو من المقاتلين النخبة الأقوياء بسوريا وما بدنا نخسرهم خارج حدود سوريا. ونحن الآن في حالة حرب واحتلالات على ارضنا”.

انتقادات لـ سهيل محمد حمود

بينما انتقد البعض طلب الحمود معتبرين أنه يبحث عن الشهرة والإرتزاق وقال Amer “يعني تدور شوو ولا كيف يعني ..عندك قاعدة حمـ..ـيميم فيها روس كتير ورجينا بطولاتك عندهم”

يعني تدور شوو ولا كيف يعني ..

عندك قاعدة حمـ..ـيميم فيها روس كتير ورجينا بطولاتك عندهم https://t.co/QS7VeCSgfA — Amer (@5__G__5) February 26, 2022

بينما غرد “عمر رحمون” أحد مؤيدي النظام أن “المرتزقة السوركيوون يعلنون استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني تحت راية أردوغان وهذا رامٍ لصواريخ التاو الذي دربته المخابرات الأمريكية يعلن استعداده.

المرتزقة السوركيوون يعلنون استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني تحت راية أردوغان .

وهذا رامٍ لصواريخ التاو الذي دربته المخابرات الأمريكية يعلن استعداده . https://t.co/L67ZOfxcQr — عمر رحمون (@Rahmon83) February 26, 2022

وبدوره رد صاحب حساب باسم “مغرد سوري” أن “أغلب الردود والاقتباسات تسخر من التغريدة شو راح يضرك لو راح بأوكرانيا وأخذ ثأره من الروس ؟ وأضاف: “راح تقول حميميم اقرب عليه أن شاء الله يروح يحارب الروس بالقطب الشمالي انت خليك ( تمتخ ) بتويتر.

أغلب الردود والاقتباسات تسخر من التغريدة

شو راح يضرك لو راح بأوكرانيا وأخذ ثأره من الروس ؟

راح تقول حميميم اقرب عليه

أن شاء الله يروح يحارب الروس بالقطب الشمالي انت خليك ( تمتخ ) بتويتر https://t.co/FmZNuHhOJV — مغرد سوري  (@X00996) February 26, 2022

بينما قال صاحب حساب باسم الجبهة السورية “لمن يعرب عن امتعاضه أذكره ان روسيا أرسلت نخبة جيشها (الفاغنر) للقتال إلى جانب قوات الأسد في سوريا.

وعبر المعارض “محيي الدين لالا” عن اعتقاده بأن رغبة سهيل ابو التاو في القتال في أوكرانيا هي إهانة مبطنة لتركيا والجيش الوطني والائتلاف والغرب أيضا لأنه ممنوع علينا أن ننتصر في سوريا أو نحارب روسيا ومسموح في أوكرانيا هكذا أرادوا جميعا”.

هنالك من لام مدمر الدبابات السوري سهيل حمود المعروف ب (ابو التاو) @suheilhammoud

على تغريدته التي ذكر بها استعداده للقتال الى جانب الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي ..

لمن يعرب عن امتعاضه أذكره ان روسيا ارسلت نخبة جيشها (الفاغنر) للقتال الى جانب قوات الاسد في سوريا . — الجبهة السورية (@jabha_sy) February 26, 2022

وبحسب ناشطين فإن “سهيل محمد حمود” المعروف بلقب “أبو التاو”، هو ثائر سوري وأحد المقاتلين في المقاومة السورية التي تتبع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”ويقول مقربون منه إن “أبو التاو” أكثر المقاتلين رعباً لقوات الأسد، وأمهر من استعمل صاروخ “تاو” المضاد للدروع. ولاسيما أن في رصيده أكثر من 132 دبابة وآلية مدمرة. إضافة إلى حرق طائرتين من طراز “ميغ”، حسب إحصائيات وثقها ناشطون.

(المصدر: تويتر – وطن)

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