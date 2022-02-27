صائد الدبابات السوري watanserb.com
صائد الدبابات السوري هو ثائر سوري وأحد المقاتلين في المقاومة السورية التي تتبع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"
الهدهد

“صائد الدبابات السوري” يعلن رغبته بالقتال إلى جانب الأوكرانيين ضد الروس

كتب خالد الأحمد
0

وطن – أبدى ثائر سوري رغبته بالإنضمام للقتال ضد الروس في أوكرانيا. ونشر “سهيل محمد حمود” المعروف بلقب “صائد الدبابات” على حسابه في “تويتر” كيف يمكنني الذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني. هل هناك طريقة أنا مستعد”. وجاءه الرد بالترحيب بالمبادرة والإستعداد لترتيب الأمر.

ترحيب بقدومه إلى أوكرانيا

وأعرب الكثير من الأوكرانيين عن شكرهم له ورحبوا بقدومه إلى أوكرانيا. وعلق Johan Wiktorin مستشار الأمن والاستخبارات، والمؤسس المشارك INTIL، وزميل الأكاديمية الملكية لعلوم الحرب سهيل الحمود أبو التاو الذي قيل إنه قام باستخدام نظام الروبوت الأمريكي TOW. وإسقاط ما يصل إلى 140 مركبة قتالية، يسأل على (تويتر) كيف يمكنه المساعدة”.

وعقب أحدهم: “شكراً لك على تضامنك معنا، ندرك تماماً مدى اهتمامك وتشوقك لمشاركتنا في صد العدوان الروسي على أراضينا.

وعلق آخر: “أحضروه إلى بولندا حتى يتم إدخاله إلى أوكرانيا. يبدو أنه متشوق للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية المسلحة”.

وغرد Taleb Matar: “سهيل البطل يطلب الذهاب لأوكرنيا للمشاركة بالدفاع عنها ضد العصابات الروسية بعدما وقفت عصابات الجولاني حائلاً بينه وبين العصابات الروسية والعصابات الإيرانية في سوريا”.

في حين أثنى Mustapha AlAref على ما فعله الرجل رغم انه بمفرده. وأضاف أن مشكلة الثورة السورية هي حرمان السوريين فيها من أي أسلحة. وأردف أن البعض قد يرى صائد الدبابات مرتزقاً. لكن ما يفعله كشخص لوحده يرسل رسائل كبيره لروسيا والعالم و سيسجل في التاريخ كبادرة جميلة تمثل الشعب السوري الحر.

وعقّب مغرد آخر بنبرة حماس: “الله محيي أصلك ياسهيل، والله إذا بتروح لأوكرانيا لما تضل دبابة ومدرعة روسية عم تمشي عالأرض”.

بينما أعرب “سـُلـيِـمَــان ” عن اعتقاده بأن “سهيل كان بدو يصير خطاب 2 –في إشارة إلى المجاهد السعودي الذي دوّخ الروس في أفغانستان-بس خطاب ماكان في حرب ببلدو ولا جنود روس. آما سوريا فهي مليئة بالجنود الروس والدبابات الروسية فالاقرب هو سوريا. وأردف أن أبا التاو من المقاتلين النخبة الأقوياء بسوريا وما بدنا نخسرهم خارج حدود سوريا. ونحن الآن في حالة حرب واحتلالات على ارضنا”.

انتقادات لـ سهيل محمد حمود

بينما انتقد البعض طلب الحمود معتبرين أنه يبحث عن الشهرة والإرتزاق وقال Amer “يعني تدور شوو ولا كيف يعني ..عندك قاعدة حمـ..ـيميم فيها روس كتير ورجينا بطولاتك عندهم”

بينما غرد “عمر رحمون” أحد مؤيدي النظام أن “المرتزقة السوركيوون يعلنون استعدادهم للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني تحت راية أردوغان وهذا رامٍ لصواريخ التاو الذي دربته المخابرات الأمريكية يعلن استعداده.

وبدوره رد صاحب حساب باسم “مغرد سوري” أن “أغلب الردود والاقتباسات تسخر من التغريدة شو راح يضرك لو راح بأوكرانيا وأخذ ثأره من الروس ؟ وأضاف: “راح تقول حميميم اقرب عليه أن شاء الله يروح يحارب الروس بالقطب الشمالي انت خليك ( تمتخ ) بتويتر.

بينما قال صاحب حساب باسم الجبهة السورية “لمن يعرب عن امتعاضه أذكره ان روسيا أرسلت نخبة جيشها (الفاغنر) للقتال إلى جانب قوات الأسد في سوريا.

وعبر المعارض “محيي الدين لالا” عن اعتقاده بأن رغبة سهيل ابو التاو في القتال في أوكرانيا هي إهانة مبطنة لتركيا والجيش الوطني والائتلاف والغرب أيضا لأنه ممنوع علينا أن ننتصر في سوريا أو نحارب روسيا ومسموح في أوكرانيا هكذا أرادوا جميعا”.

وبحسب ناشطين فإن “سهيل محمد حمود” المعروف بلقب “أبو التاو”، هو ثائر سوري وأحد المقاتلين في المقاومة السورية التي تتبع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”ويقول مقربون منه إن “أبو التاو” أكثر المقاتلين رعباً لقوات الأسد، وأمهر من استعمل صاروخ “تاو” المضاد للدروع. ولاسيما أن في رصيده أكثر من 132 دبابة وآلية مدمرة. إضافة إلى حرق طائرتين من طراز “ميغ”، حسب إحصائيات وثقها ناشطون.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

صافحوا بعضهم البعض.. ابن زايد وابن سلمان وإسرائيل دفعوا “ترامب” لعقد صفقة مع بوتين: أوكرانيا مقابل سوريا

“قاذف اللهب الثقيل” .. بوتين يرسل سلاحاً فتاكاً إلى أوكرانيا “يقتل ويشوّه بطريقة مروعة” (فيديو)

ليست مفاجأة: الروس موجودون برّاً في سوريا .. تفاصيل عن مهماتهم وكيف قدِموا من أوكرانيا

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حقيقة مقتل ماغوميد توشايف ذراع قاديروف الأيمن وإبادة رتل كامل من القوات الشيشانية…

الهدهد

زوجة زيلينسكي تحمل السلاح ضد الروس.. حقيقة الصورة التي غزت المواقع (شاهد)

غير مصنف

“ليبيا لمصر زي أوكرانيا لروسيا”.. عمرو أديب يلمح بتكرار سيناريو الغزو في…

الهدهد

“اذهبوا للجحيم”.. تسريب لجنود كتيبة أوكرانية أبادها الروس في جزيرة الأفعى…

الهدهد

ما بعد حرب روسيا على أوكرانيا.. لن يكون هناك شيء على حاله!

الهدهد

ما هو موقف المغرب من حرب روسيا على أوكرانيا؟ .. بيان رسمي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More