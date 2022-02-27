نسخة عن هيفاء وهبي.. سارة الهاني بروب الاستحمام فقط من الرياض(الفيديو)

وطن – تجددت الاتهامات للفنانة اللبنانية سارة الهاني، بتقليد مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد ظهور الأولى بروب استحمام.

الوقت كفيل بكل شيء

ونشرت سارة الهاني فيديو عبر “انستجرام”، وهي ترتدي روب استحمام يكشف صدرها. وتركت شعرها منسدلاً، ولم تفعل شيء سوى الابتسام للكاميرا.

وعلقت سارة التي تقيم في مدينة الرياض بالسعودية: “الوقت كفيل بكل شيء”.

وبدت سارة نسخة من هيفاء وهبي التي سبق أن ظهرت أيضاً بروب الاستحمام.

هيفاء وهبي بروب الاستحمام

حين أطلت هيفاء قبل أشهر على متابعيها معقبة: (صباح الخير عالناس الغير).

وظهرت الفنانة اللبنانية تقف بشرفة الفندق الذي تقيم به في دبي، بروب الاستحمام فقط.

كما وتركت هيفاء شعرها منسدلاً، وبيدها فنجان قهوة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

وكانت سارة الهاني قد اختفت عام 2009 عن الأنظار، لتعود مجدداً عام 2015، وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد، بعدما حولت نفسها إلى نسخة من هيفاء وهبي بعمليات التجميل.

عمليات تجميل

ولم يكن التشابه بين هيفاء وسارة فقط بسبب طريقة وضع مساحيق التجميل، بل قامت الأخيرة بنفخ شفتيها، وشد خديها وتغيير رسمة حاجبيها عن طريق “تاتو”، وصبغت شعرها باللون الأسود.

يشار إلى أن سارة الهاني ولدت في الكويت عام 1986، وتنتمي لعائلة مؤلّفة من خمسة أبناء.

بدأت سارة الغناء في سن الخامسة وتميزت بأدائها لأغاني المطربين الكبار أمثال أم كلثوم، وأسمهان، محمد عبد الوهاب، وفيروز.

بداية سارة الهاني

غنّت سارة بشكل علني للمرة الأولى في مدينة عاليه بلبنان العديد من الأغاني المنفردة وكانت في السابعة من العمر فقط.

وفي عام 1996، بدأت سارة دراستها في المعهد الوطني العالي اللبناني للموسيقى بإشراف ا وليد غلمية الذي أعجب جداً بصوتها.

وتخرجت الهاني في عمر السادسة عشرة لتحصد لقب أصغر تلميذة في تاريخ التّعليم الموسيقي في لبنان. وشاركت في عدة مهرجانات في العديد من الدول والقارات مثل استراليا وكندا وأفريقيا.

وفي عام 2007، وقعت سارة عقداً مع شركة روتانا وأطلقت ألبومها الأول (آخر قرار)، وتعاونت مع المخرج سعيد الماروق في الفيديو كليب “كرهني فيك”.

ألبومين ومسلسل شارة صبايا

أطلقت سارة ألبومها الثاني عام 2009 وحمل عنوان “هيك بتعمل” و لحّن معظم أغانيه الفنان اللبناني ​رامي عياش​.

وأخرج وليد ناصيف فيديو كليب أغنية “هيك بتعمل”، وصورت الهاني بعدها أغنية “ما حدا بيبعدني” مع المخرجة ميرنا خيّاط.

ولمع نجم سارة من خلال أغنيتين هما “غريبة روحي” و “يا ليل أنا بحبك”، إلى جانب تأديتها أغنية الشارة لمسلسل “صبايا”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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