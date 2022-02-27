رسالة صارمة من عالم أزهري لمحمد رمضان: “بشرهم بعذاب أليم” (فيديو)

وطن – علق أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، على الفيديو المتداول للفنان المصري محمد رمضان، والذي يظهر من خلاله يغسل أسنانه بمعجون وفرشاة من الذهب.

“والله سوف يسألون عنه”

وقال كريمة في مداخلة ببرنامج “كلام هوانم” عبر فضائية الحدث: “فرشة ذهب، مقبض حمام ذهب، والله سوف يسألون عنه”.

وتابع: “بالله عليكم إنسان يستخدم فرشة أسنان من الذهب أو يحلي بيته بمقابض ومراحيض من ذهب، وهناك أناس لا يجدون لقمة الخبز، أوكسوة تقيهم البرد؟”.

وأردف كريمة: “ونذكر أنفسنا بآيات القرآن: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون”، وأعوذ بالله من ذلك”.

ذهب عيار 24

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب، ويقف عاري الصدر أمام المرآة.

وعقب رمضان: “صباح الذهب معجون أسناني عيار ٢٤”.

وبالبحث عن العلامة التجارية لهذا المعجون والفرشاة. تبين أنها من منتجات شركة Swiss Smile.

و Swiss Smileعبارة هي سلسلة من عيادات الأسنان في سويسرا، وتقدم أيضًا منتجات نظافة الفم ذات التصميمات والمكونات باهظة الثمن.

وأصدرت معجون وفرشاة الأسنان D’Or، التي ظهر محمد رمضان يستخدمهما. في عام 2019.

ذهب حقيقي

ويتبين من موقع بيعه أن سعره يبلغ 99 فرنك سويسري. أي ما يعادل 1700 جنيه مصري.

واتضح أن فرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي. بينما معجون الأسنان مملوء بغبار الذهب من عيار 24 قيراط.

وتقول الشركة إن الفرشاة الذهبية تحتوي على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية في الفرش العادية. مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها.

وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الذهب المنقوع في معجون الأسنان. يساعد على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات. كما يحتوي على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان.

تبيع الشركة أيضًا حاملات فرش الأسنان المصنوعة من البورسلين والمرصعة بالكريستال من سواروفسكي. وفرشاة الأسنان اللامعة الماسية، ومعجون الأسنان الماسي المشرق.

المصدر: (وطن – متابعات)

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