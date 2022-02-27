حمد بن جاسم يحذّر دول الخليج بعد الحرب في أوكرانيا وهذا ما دعاها إليه

وطن – اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، أنّ مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف النيتو أصبحت على المحك في ظلّ الحرب في أوكرانيا.

وقال حمد بن جاسم في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، ورصدتها “وطن” إنّ “أوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها”.

إذ تدور رحى الحرب في أوكرانيا الآن فقد أصبحت مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف النيتو على المحك. فأوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 27, 2022

وأضاف: “في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال”.

“ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا؛ وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه”.

وتابع: “ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات. وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات”.

في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال.

ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 27, 2022

وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه. ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات، وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 27, 2022

وختم حمد بن جاسم: “إن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية.”

إن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 27, 2022

وسبق أن قال الشيخ حمد بن جاسم إن الحروب القادمة ستثبت أن الأمن السيبراني أهم من الأسلحة لحسم أي معركة.

وتابع ناصحا قادة العرب بدخول هذا الميدان ليس بشراء التكنولوجيا من الخارج. بل بتأهيل الأجيال “كي يكون أبناؤنا قادرين على المنافسة وحماية أمننا السيبراني وحماية مصالحنا.”

ستثبت الحروب القادمة أن الأمن السيبراني أهم من الأسلحة لحسم أي معركة. ولذلك فلا بد للدول العربية أن تدخل هذا الميدان ليس بشراء التكنولوجيا من الخارج، بل بتأهيل الأجيال كي يكون أبناؤنا قادرين على المنافسة وحماية أمننا السيبراني وحماية مصالحنا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 21, 2022

ولفت المسؤول القطري السابق إلى أن دول الغرب لن تبيع لنا آخر ما توصلت إليه من البرامج والتكنولوجيا اللازمة لتأمين أنفسنا.

وهذا يستوجب على دولنا ـ بحسب ابن جاسم ـ أن توفر المال والدعم لجامعاتنا لاستقطاب الخبرات البشرية اللازمة للتخصصات المختلفة في هذا المجال.

ووصف رئيس وزراء قطر الأسبق مجال الأمن السيبراني. بأنه أصبح ذا أهمية حاسمة في الحروب والأزمات القادمة.

فالخارج لن يبيعنا آخر ما توصل إليه من البرامج والتكنولوجيا اللازمة لتأمين أنفسنا. وهذا يستوجب على دولنا أن توفر المال والدعم لجامعاتنا لاستقطاب الخبرات البشرية اللازمة للتخصصات المختلفة في هذا المجال، الذي أصبح ذا أهمية حاسمة في الحروب والأزمات القادمة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 21, 2022

(المصدر: رصد وطن)

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