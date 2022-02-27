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حمد بن جاسم يحذّر دول الخليج بعد الحرب في أوكرانيا وهذا ما دعاها إليه

كتب أنس السالم
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وطن – اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، أنّ مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف النيتو أصبحت على المحك في ظلّ الحرب في أوكرانيا.

وقال حمد بن جاسم في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، ورصدتها “وطن” إنّ “أوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها”.

وأضاف: “في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال”.

“ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا؛ وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه”.

وتابع: “ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات. وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات”.

وختم حمد بن جاسم: “إن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية.”

 

وسبق أن قال الشيخ حمد بن جاسم إن الحروب القادمة ستثبت أن الأمن السيبراني أهم من الأسلحة لحسم أي معركة.

وتابع ناصحا قادة العرب بدخول هذا الميدان ليس بشراء التكنولوجيا من الخارج. بل بتأهيل الأجيال “كي يكون أبناؤنا قادرين على المنافسة وحماية أمننا السيبراني وحماية مصالحنا.”

ولفت المسؤول القطري السابق إلى أن دول الغرب لن تبيع لنا آخر ما توصلت إليه من البرامج والتكنولوجيا اللازمة لتأمين أنفسنا.

وهذا يستوجب على دولنا ـ بحسب ابن جاسم ـ أن توفر المال والدعم لجامعاتنا لاستقطاب الخبرات البشرية اللازمة للتخصصات المختلفة في هذا المجال.

ووصف رئيس وزراء قطر الأسبق مجال الأمن السيبراني. بأنه أصبح ذا أهمية حاسمة في الحروب والأزمات القادمة.

 

(المصدر: رصد وطن) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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