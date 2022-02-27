تعليق الرئاسة الفخرية للرئيس بوتين في الاتحاد الدولي للجودو

وطن – أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الجودو اليوم الأحد، عن تعليق الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كسفير للاتحاد، في أعقاب الرد على العملية العسكرية التي شنها على دولة أوكرانيا من أجل حماية دونباس.

الاتحاد الجودو وتعليق الرئاسة الفخرية لبوتين

وقال الاتحاد الدولي لرياضة الجودو في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، ” نظراً للنزاع الحالي في دولة أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو عن تعليق منصب فلاديمير بوتين. كرئيس فخري وسفيراً للاتحاد”.

كما وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية فجر يوم الخميس الماضي، على دولة أوكرانيا من أجل حماية دونباس الواقعة شرق البلاد الأوكرانية.

كما ويمارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنون القتال الشرقية، منذ أن كان في سن الحادية عشر من عمره. كما ويحمل درجة الماجستير في رياضة الجودو والسامبو.

بوتين والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو

ومنح الرئيس بوتين في عام 2006، الرئاسة الفخرية لاتحاد الجودو الأوروبي، كما وحصل على درجة الدكتوراه في رياضة الجودو من جامعة يونغ الكورية الجنوبية.كما وحيازته على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه.

رياضة الجودو

كما وتعد رياضة الجودو من أنواع الفنون القتالية اليابانية، أنشأها المؤسس الياباني جيغورو كانو في عام 1882، كما وترتكز تلك الرياضية الأولمبية لدى عشقها ومحبيها في كيفية السيطرة على الخصم وشل حركته في أوقات كثيرة أفضل من إيذائه.

وتقوم رياضة الجودو على مبدأين أساسيين، وهما التعاون والتفهم المتبادل للوصول إلى سعادة الجميع، وكذلك الاستثمار الاقتصادي للعقل والبدن.

الاتحاد الدولي للجودو يعلن تعليق الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. 🥋 pic.twitter.com/DFwQhDm5SA — FilGoal (@FilGoal) February 27, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League” من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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