بوتين غاضب والروس في حالة صدمة .. ظن أن أوكرانيا ستسقط في أقلّ من 5 أيام!

وطن – أفادت تقارير إخباريّة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “غاضب”، مطالبًا بمعرفة سبب تأخر تقدم قوات الغزو وقتًا طويلاً في أوكرانيا، بينما تواجه القوات الروسية مقاومة شرسة بعدما فرضت حصارًا على العاصمة الأوكرانية كييف، ولحقت بها خسائر كبيرة غير متوقعة خلال القتال في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

تأخر تقدم قوات بوتين في أوكرانيا

وكتب “ريو تيراس”، وزير الدفاع السابق لإستونيا، على تويتر: “بوتين غاضب، وكان يعتقد أن الحرب بأكملها ستكون سهلة وأن كل شيء سينتهي في غضون يوم إلى أربعة أيام”.

وقال إنّ الروس في حالة صدمة من المقاومة الشرسة التي واجهوها.

وأضاف أنه لا يبدو أن القوات الروسية لديها “خطة تكتيكية” للسيطرة على أوكرانيا.

وقال “تيراس” إن خطة غزو بوتين اعتمدت على “بث الذعر بين المدنيين والقوات المسلحة وإجبار [الرئيس الأوكراني] زيلينسكي على الفرار”.

ولكن رداً على عرض أمريكي بالفرار من العاصمة المحاصرة، أجاب زيلينسكي: “المعركة هنا؛ القتال هنا؛ لقد حان وقت القتال. أحتاج إلى ذخيرة”.

“بوتين كان متأكدًا من أنه سيكون في نزهة”

كما شارك تيراس صورة لما يقول إنه تقرير للمخابرات العسكرية الروسية قال فيه: “بوتين مستعر. كان متأكدًا من أنه سيكون في نزهة بأوكرانيا”.

مع بدء تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية، يقول تيراس “لا توجد أسلحة كافية”. ويقدر أن الجيش الروسي لديه ما يكفي من الصواريخ لثلاثة أو أربعة أيام أخرى من القتال.

وأرسلت روسيا وفدا إلى بيلاروسيا المجاورة، قائلة إنها مستعدة لبدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا هناك.

ومع ذلك، رفض الرئيس زيلينسكي العرض وقال إنه منفتح فقط على المحادثات في البلدان التي لم تشارك في الهجوم الروسي.

وفي الوقت نفسه، يسجل الآلاف من الأوكرانيين العاديين في قوة الدفاع الأوكرانية ويتم تسليحهم ببندقية AK-47 وإمدادات من الذخيرة، للدفاع عن مدنهم.

وفق تقرير إخباري، فقد أصبح فلاديمير بوتين معزولًا ومصابًا بجنون العظمة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة ويقيد الاجتماعات مع جنرالاته، الذين خضعوا لفحوصات صحية صارمة قبل أن يُسمح لهم بمقابلة زعيمهم.

وحذر النائب عن حزب المحافظين، توبياس إلوود ، رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم، من أنه إذا توقف تقدم روسيا، فقد يستخدم بوتين أسلحة نووية منخفضة القوة لإنهاء المأزق.

(المصدر: وطن – متابعات)

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