الغزو الروسي لأوكرانيا .. ماذا وراء امتناع الإمارات عن الإدانة؟!

وطن – أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد 27/2/2022، مجدداً ترددها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا ، مع استمرار الصراع في يومه الرابع.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس خليفة بن زايد آل نهيان في تغريدة إن الإمارات “تعتقد أن الانحياز لطرف ما لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف”.

إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

يأتي التعليق بعد امتناع الإمارات عن التصويت يوم الجمعة على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يستنكر غزو موسكو لأوكرانيا. ولم يتم تمريره بسبب الفيتو الروسي.

وقال قرقاش إن “الإمارات العربية المتحدة لديها موقف حازم من الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول، رافضة الحلول العسكرية”.

واضاف: “في الأزمة الأوكرانية، تتمثل أولويتنا في تشجيع جميع الأطراف على اللجوء إلى العمل الدبلوماسي والتفاوض لإيجاد حل سياسي”.

قبل ساعات من شن روسيا هجومها البري والبحري والجوي المكثف على أوكرانيا يوم الخميس، أكدت الإمارات “عمق صداقتها” مع موسكو.

ورد أن صحيفة ذا ناشيونال، وهي مطبوعة مقرها الإمارات العربية المتحدة يملكها أحد أفراد أسرتها المالكة، طلبت من الموظفين عدم الإشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا على أنه “غزو”.

التزمت دول الخليج الصمت إلى حد كبير بشأن الغزو الروسي. ولم تتفاعل السعودية مع الغزو، مثل الإمارات والبحرين وعمان.

بينما اكتفت الكويت وقطر بإدانة أعمال العنف ولم تصل إلى حد انتقاد موسكو.

حليف أيديولوجي

لأكثر من سبعة عقود، لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط ، حيث عملت بشكل خاص كمدافع عن ممالك الخليج الغنية بالنفط.

لكن في السنوات الأخيرة، بدأت واشنطن في الحد من ارتباطاتها العسكرية في المنطقة.

وقالت خبيرة بشؤون الخليج ومساهمة في معهد مونتين للفكر الفرنسي لوكالة فرانس برس إن دول الخليج “تدرك أنها بحاجة إلى تنويع تحالفاتها للتعويض عن الانسحاب المتصور للولايات المتحدة من المنطقة. السياسة لها أهمية قصوى أيضًا”.

وشهدت السعودية والإمارات، وهما حليفان للولايات المتحدة تستضيفان القوات الأمريكية، علاقاتهما مع واشنطن تتغير بسبب صفقات الأسلحة وقضايا الحقوق.

أدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصلية المملكة في اسطنبول إلى توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن. وهددت الإمارات بإلغاء صفقة ضخمة لطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35.

وقال أندرياس كريج الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ المساعد في كينجز كوليدج لندن لوكالة فرانس برس: “يُنظر إلى روسيا على أنها حليف أيديولوجي في حين أن خيوط حقوق الإنسان الأمريكية المرتبطة بدعمها أصبحت قضية أكثر من أي وقت مضى”.

واضاف: “كان هناك تكامل للاستراتيجية الكبرى بين موسكو وأبو ظبي عندما يتعلق الأمر بالمنطقة”.

تنويع العلاقات

على الرغم من التعاون الأمني ​​المتزايد مع روسيا، المتورطة بشكل مباشر في الصراع السوري والليبي، يقول كريج إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي “ستظل تضع بيضها الأمني ​​في سلة الولايات المتحدة”.

لكنهم “بدأوا في تنويع العلاقات مع المنافسين والخصوم الأمريكيين في مجالات أخرى”.

تظهر الأرقام الرسمية أن التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قفزت من حوالي 3 مليارات دولار في عام 2016 إلى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2021 ، معظمها مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

لطالما كان يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما دبي، على أنها نقطة جذب للاستثمار الروسي ، ووجهة لقضاء العطلات للنخبة الروسية.

بصفتها لاعبين رئيسيين في أسواق الطاقة، ترتبط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بروسيا بصفتها زملاء منتجين.

تقود الرياض وموسكو تحالف أوبك +، حيث تتحكمان بصرامة في الإنتاج لزيادة الأسعار في السنوات الأخيرة.

وقالت إيلين والد، الزميلة البارزة في مركز الأبحاث في أتلانتيك كاونسل، لوكالة فرانس برس ، إن الدول العربية الأعضاء في أوبك في موقف صعب دبلوماسيا ، حيث أن الحفاظ على اتفاق أوبك +، الذي يسيطر على الإنتاج، “في طليعة اعتباراتهم بشكل واضح”.

“تخشى دول الخليج الإضرار بهذه العلاقة وتسعى للحفاظ على المشاركة الروسية في اتفاق أوبك + … إذا تركت روسيا المجموعة ، فمن المحتمل أن ينهار الاتفاق بأكمله.”

على الرغم من دعوات بعض مستوردي النفط الرئيسيين لمنتجي الخام لتعزيز الإمدادات والمساعدة في استقرار الأسعار المرتفعة، لم تبد الرياض ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أي اهتمام.

وقالت والد: “التزام الصمت بشأن العمل الروسي في أوكرانيا ربما يكون أفضل مسار لهذا في الوقت الحالي”. “لكن هذا الموقف البراغماتي قد يصبح غير مقبول إذا تم الضغط على موقفهم من قبل القادة الغربيين.”

(المصدر: ميدل ايست آي – وطن)

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