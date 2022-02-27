أوكرانيا تعلن خسائر روسيا 4300 جندي و146 دبابة و43 طائرة.. حقيقة أم دعاية لرفع المعنويات؟

وطن – قالت نائب وزير الدفاع الأوكراني “هنا ماليار” اليوم، الأحد، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا، مضيفة أنه تم توضيح العدد.

أوكرانيا تتحدث عن خسائر فادحة لروسيا

وقالت “ماليار” أيضًا على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بحسب ما رصدت (وطن) إن القوات الروسية فقدت حوالي 146 دبابة و 27 طائرة و 26 طائرة هليكوبتر.

كما كشفت نائب وزير الدفاع الأوكراني أن روسيا فقدت 706 سيارة مدرعة و49 مدفعا.

هذا ونقلت “رويترز” عن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني قوله، إن قواتهم دمرت نصف الآليات الروسية التي دخلت خاركيف.

وقال “أريستوفيتش” إن الوضع لم يتغير بدرجة كبيرة في أوكرانيا، والبلاد تسيطر على الأراضي غربي كييف والقوات الروسية لم تتقدم جنوبا.

وتابع:”حقيقة وصول وفد روسي إلى غوميل باقتراح لإجراء محادثات سلام لا يعني -من وجهة النظر العسكرية- سوى شيء واحد: أنهم فقدوا عنصر المبادرة، وهم غير قادرين الآن على مواصلة العمليات القتالية”.

رئيس هيئة الأركان الأوكراني أكد هو الآخر مقتل أكثر من 3 آلاف جندي روسي. وأسر أكثر من 200 آخرين وتحطم 16 طائرة و102 دبابة.

مضيفا “دمرنا عشرات الطائرات والمروحيات والدبابات الروسية، والعدو فقد المبادرة”.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من روسيا بشأن هذه الخسائر المزعومة من قبل المسؤولين الأوكرانيين. فإن محللين ونشطاء اعتبروا أن هذه الإحصائيات في الغالب “غير دقيقة” حسب وصفهم.

وأشار البعض إلى أن هذه الخسائر التي يتحدث عنها المسؤولون الأوكرانيون لروسيا مبالغ فيها ومضخمة. بهدف رفع الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني.

روسيا تعلن تدمير 975 منشأة

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليتها الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها شنت خلال أمس السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر. ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح البيان أن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية، و31 قطعة من منظومات “إس-300″ (S-300)، و”بوك إم-1″ (Buk M-1) و”أو إس إيه” (Osa) للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار. بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار. إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز “توشكا-يو” (Tochka-U)، وفق البيان.

حرب شوارع في خاركيف

وكانت القوات الروسية قد دخلت اليوم الأحد ثاني أهم مدينة بأوكرانيا، وأعلنت حصار مدينتين أخريين.

One RU vehicle out! Good job, Kharkiv! pic.twitter.com/crivP0pmEh — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

ونقلت “رويترز” عن مستشار وزير الداخلية الأوكرانية قوله إن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث المساحة والسكان. وهي العاصمة القديمة، وأكبر مركز صناعي وثقافي وعلمي في البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف أن القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها. مؤكدا أنه “لا صحة لاستسلام جنودنا، ونخوض قتالا عنيفا ضد القوات الروسية في المدينة”.

في حين قال الحاكم المحلي، أوله سينغوبوف، إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا اليوم الأحد.

وأضاف سينغوبوف “مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة”.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني -على تطبيق “تليغرام” (Telegram) وموقع دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا- عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع، ودبابة محترقة بشكل منفصل.

بينما نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية “طوقت تماما” مدينتي خيرسون وبيرديانسك بجنوب أوكرانيا. وسيطرت على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون.

ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله إنه “خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلحة الروسية حصارها على مدينتيْ خيرسون وبيرديانسك.

وبشأن محاولات السيطرة على العاصمة، أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية “تواصل هجومها لتحصين كييف”. بعد أن “أكملت إعادة تجميع وحداتها” على الجبهة الشمالية.

وذكر مراسل لرويترز أنه سُمع دوي انفجار غربي وسط مدينة كييف اليوم الأحد بعد دقائق من إطلاق صفارات الإنذار.

(المصدر: تويتر – وطن)

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