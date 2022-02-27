غزو روسي لأوكرانيا watanserb.com
الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا
الهدهد

أوامر عليا للصحف الإماراتية بعدم استخدام كلمة “غزو” للحديث الغزو الروسي لأوكرانيا (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – في واقعة تعكس موقفها المتخاذل ووقوفها بجانب روسيا، نشر مراسل صحيفة “تلغراف” البريطانية كامبيل ماكدرميد، صورة لرسالة تم توجيهها للعاملين في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية تأمرهم فيها بعدم استخدام كلمة “غزو” في الأخبار التي تتناول الأزمة الأوكرانية.

وقال “ماكدرميد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:” أمرت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة بلسان الإمارات موظفيها الأجانب بعدم الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا على أنه غزو. يأتي بعد امتناع الإمارات عن إدانة الغزو في مجلس الأمن”.

أوامر من فوق

وجاء في محتوى الرسالة التي جاءت بـ”أوامر من فوق”، بعدم استخدام كلمة “غزو” لما يجري في أوكرانيا. ويمكن استخدام تعابير أخرى مثل “عملية عسكرية”، أو “توغل عسكري”.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنورقرقاش، أن بلاده تؤمن بأن الانحياز لأي طرف في الأزمة الأوكرانية سيدفع إلى مزيد من العنف.

وحسب ما كتبه “قرقاش” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. أكد أن “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية”.

وأضاف: “نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف”. لافتا إلى أن أولوية الإمارات في التعامل مع الأزمة الأوكرانية هي “تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.

امتنعت عن التصويت

وفي تدوينة أخرى أكد على أن “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.

والجمعة، امتنعت الإمارات عن التصويت لفائدة قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بمجلس الأمن خلال جلسة الجمعة. فيما سقط المقترح الأمريكي بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو).

كما صوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، في حين استخدمت روسيا “الفيتو”.

وكان من شأن القرار أن يدين الغزو الروسي ضد أوكرانيا، ويطالبها بالانسحاب الفوري من أراضي الأخيرة.

بينما تتواصل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، التي انطلقت فجر الخميس الماضي. وسط إدانة دولية واسعة لموسكو.

كما يشار إلى أن “ذا ناشيونال” صحيفة إخبارية تصدر باللغة الإنجليزية من أبوظبي، تأسست في 2008. وتمت إعادة إطلاقها تحت مظلة شركة “الدولية للاستثمارات الإعلامية” عام 2017، ولها مكاتب في لندن وواشنطن يعمل فيهما العديد من الصحفيين والمراسلين.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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