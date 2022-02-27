أوامر عليا للصحف الإماراتية بعدم استخدام كلمة “غزو” للحديث الغزو الروسي لأوكرانيا (شاهد)

وطن – في واقعة تعكس موقفها المتخاذل ووقوفها بجانب روسيا، نشر مراسل صحيفة “تلغراف” البريطانية كامبيل ماكدرميد، صورة لرسالة تم توجيهها للعاملين في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية تأمرهم فيها بعدم استخدام كلمة “غزو” في الأخبار التي تتناول الأزمة الأوكرانية.

وقال “ماكدرميد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:” أمرت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة بلسان الإمارات موظفيها الأجانب بعدم الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا على أنه غزو. يأتي بعد امتناع الإمارات عن إدانة الغزو في مجلس الأمن”.

UAE-mouthpiece The National has ordered its foreign staff not to refer to Russia's invasion of Ukraine as an invasion. Comes after the UAE abstained from condemning the invasion at the UNSC. pic.twitter.com/Ds4Ka8Bd1L — Campbell MacDiarmid (@CampbellMacD) February 26, 2022

أوامر من فوق

وجاء في محتوى الرسالة التي جاءت بـ”أوامر من فوق”، بعدم استخدام كلمة “غزو” لما يجري في أوكرانيا. ويمكن استخدام تعابير أخرى مثل “عملية عسكرية”، أو “توغل عسكري”.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنورقرقاش، أن بلاده تؤمن بأن الانحياز لأي طرف في الأزمة الأوكرانية سيدفع إلى مزيد من العنف.

وحسب ما كتبه “قرقاش” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. أكد أن “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية”.

وأضاف: “نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف”. لافتا إلى أن أولوية الإمارات في التعامل مع الأزمة الأوكرانية هي “تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.

يواجه العالم اختباراً صعباً واستقطاباً حاداً فرضته الأزمة الأوكرانية مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار، من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022

امتنعت عن التصويت

وفي تدوينة أخرى أكد على أن “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.

موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 27, 2022

والجمعة، امتنعت الإمارات عن التصويت لفائدة قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بمجلس الأمن خلال جلسة الجمعة. فيما سقط المقترح الأمريكي بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو).

كما صوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، في حين استخدمت روسيا “الفيتو”.

وكان من شأن القرار أن يدين الغزو الروسي ضد أوكرانيا، ويطالبها بالانسحاب الفوري من أراضي الأخيرة.

بينما تتواصل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، التي انطلقت فجر الخميس الماضي. وسط إدانة دولية واسعة لموسكو.

كما يشار إلى أن “ذا ناشيونال” صحيفة إخبارية تصدر باللغة الإنجليزية من أبوظبي، تأسست في 2008. وتمت إعادة إطلاقها تحت مظلة شركة “الدولية للاستثمارات الإعلامية” عام 2017، ولها مكاتب في لندن وواشنطن يعمل فيهما العديد من الصحفيين والمراسلين.

(المصدر: وطن – تويتر)

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