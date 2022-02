أوامر عليا للصحف الإماراتية بعدم استخدام كلمة “غزو” للحديث الغزو الروسي لأوكرانيا (شاهد)

وطن – في واقعة تعكس موقفها المتخاذل ووقوفها بجانب روسيا، نشر مراسل صحيفة “تلغراف” البريطانية كامبيل ماكدرميد، صورة لرسالة تم توجيهها للعاملين في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية تأمرهم فيها بعدم استخدام كلمة “غزو” في الأخبار التي تتناول الأزمة الأوكرانية.

وقال “ماكدرميد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:” أمرت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة بلسان الإمارات موظفيها الأجانب بعدم الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا على أنه غزو. يأتي بعد امتناع الإمارات عن إدانة الغزو في مجلس الأمن”.

UAE-mouthpiece The National has ordered its foreign staff not to refer to Russia's invasion of Ukraine as an invasion. Comes after the UAE abstained from condemning the invasion at the UNSC. pic.twitter.com/Ds4Ka8Bd1L

— Campbell MacDiarmid (@CampbellMacD) February 26, 2022