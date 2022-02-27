جواد الأمير السعودي سعود بن سلمان يفوز بكأس السعودية للفروسية watanserb.com
جواد الأمير السعودي سعود بن سلمان يفوز بكأس السعودية للفروسية
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أمير سعودي يفوز جواده بأغلى جائزة في العالم (فيديو)

الأمير السعودي سعود بن سلمان يتوج بكأس السعودية للفروسية الأغلى في العالم

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تُوج جواد الأمير السعودي سعود بن سلمان يوم السبت الماضي، بجائزة كأس السعودية للفروسية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، لتكون تلك الجائزة هي الأغلى في العالم في رياضة سباق الفروسية. الذي أقيم على ميدان الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض.

جواد أمير سعودي وأغلى جائزة في العالم

وأفادت تقارير سعودية، بأن الجواد “إمبلم رود” قد فاز في سباق للفروسية. لمسافة 1800 متراً، تحت قيادة المدرب متعب الملوح وبقيادة الخيال ويغبيرتو راموس.

كما وكان اليوم الثاني من المنافسات لثمانية أشواط، حيث كان الشوط الأول تحت عنوان ” كأس نيوم”، وقد توج به الجواد أثورتي والذي يملكه الفرنسي سيلك ريسينغ كمبني، ومدربه تيستويا .وبقيادة الخيال كريستوف لومير، وفاز في الشوط الثاني بكأس 1351، الجواد سونجلين الذي يعود لمالكه سنداي بإشراف المدرب تورو هيشاي وبقيادة الخيال لومير.

سباق الفروسية وكأس البحر الأحمر

لكن في مجريات الشوط الثالث، فقد فاز الجواد ستاي فوليش. الذي يعود لمالكه الفرنسي شادي ريس هورس كمبني ومدربه ياهاجي وبقيادة الخيال لومير بكأس البحر الأحمر للمرة الثالث على التوالي في تلك المسابقة الدولية للفروسية.

أما الشوط الرابع كان كأس نادي سباقات الخيل من نصيب الجواد آن الأوان، والذي يعود مالكه لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز وبإشراف مدربه بدن السبيعي. وبقيادة المدرب كاميلو أوسبينا، كما في الشوط الخامس فاز الجواد هادي دو كاير بكأس العبية. والذي يعود لمالكه خليفة بن شعيل الكواري.

كأس السعودية للفروسية 

بينما في الشوط السادس فاز الجواد باينهيرست بكأس الديربي السعودي. والذي يعود لصاحبه ماديكيت ستيبل وستارلايت ريسنق، كما وتوج بكأس الرياض للسرعة  الجواد دانسينج لمالكه شيزو يوشيدا.

ومن الجدير بالذكر، بأن كأس السعودية العالمية في سباق الفروسية في نسختها الثالثة على مدار يومين كاملين في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة أكثر من 700 فارس وفارسة من 22 دولة من أنحاء دول العالم.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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