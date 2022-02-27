أمير سعودي يفوز جواده بأغلى جائزة في العالم (فيديو)

وطن – تُوج جواد الأمير السعودي سعود بن سلمان يوم السبت الماضي، بجائزة كأس السعودية للفروسية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، لتكون تلك الجائزة هي الأغلى في العالم في رياضة سباق الفروسية. الذي أقيم على ميدان الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض.

جواد أمير سعودي وأغلى جائزة في العالم

وأفادت تقارير سعودية، بأن الجواد “إمبلم رود” قد فاز في سباق للفروسية. لمسافة 1800 متراً، تحت قيادة المدرب متعب الملوح وبقيادة الخيال ويغبيرتو راموس.

EMBLEM ROAD!!!! 🤯 🇸🇦 Saudi Arabia have trained the winner of The Saudi Cup!#TheSaudiCup | 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐅𝐞𝐛 | #サウジカップ pic.twitter.com/8z3zkbQaRw — The Saudi Cup (@thesaudicup) February 26, 2022

كما وكان اليوم الثاني من المنافسات لثمانية أشواط، حيث كان الشوط الأول تحت عنوان ” كأس نيوم”، وقد توج به الجواد أثورتي والذي يملكه الفرنسي سيلك ريسينغ كمبني، ومدربه تيستويا .وبقيادة الخيال كريستوف لومير، وفاز في الشوط الثاني بكأس 1351، الجواد سونجلين الذي يعود لمالكه سنداي بإشراف المدرب تورو هيشاي وبقيادة الخيال لومير.

بطل #كأس_السعودية 🏆🇸🇦الفئة الاولى 📍الجواد : امبلم روود 🐎 – المالك : صاحب السمو الملكي الامير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز – المدرب : متعب الملوح – الخيال : وجبرتو راموس الف مبرووووووووووك 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Cmzb2TJEZc — كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 26, 2022

سباق الفروسية وكأس البحر الأحمر

لكن في مجريات الشوط الثالث، فقد فاز الجواد ستاي فوليش. الذي يعود لمالكه الفرنسي شادي ريس هورس كمبني ومدربه ياهاجي وبقيادة الخيال لومير بكأس البحر الأحمر للمرة الثالث على التوالي في تلك المسابقة الدولية للفروسية.

أما الشوط الرابع كان كأس نادي سباقات الخيل من نصيب الجواد آن الأوان، والذي يعود مالكه لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز وبإشراف مدربه بدن السبيعي. وبقيادة المدرب كاميلو أوسبينا، كما في الشوط الخامس فاز الجواد هادي دو كاير بكأس العبية. والذي يعود لمالكه خليفة بن شعيل الكواري.

سمو #ولي_العهد يرعى حفل سباق #كأس_السعودية ويتوج الأمير سعود بن سلمان بالكأس بعد فوز الجواد امبلم رود بالسباق. pic.twitter.com/t5lZrbbyNX — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 26, 2022

كأس السعودية للفروسية

بينما في الشوط السادس فاز الجواد باينهيرست بكأس الديربي السعودي. والذي يعود لصاحبه ماديكيت ستيبل وستارلايت ريسنق، كما وتوج بكأس الرياض للسرعة الجواد دانسينج لمالكه شيزو يوشيدا.

أبارك لسمو الأمير سعود بن سلمان فوز "امبلم رود" بـ #كأس_السعودية 🐎 جيادنا في صدارة أغلى سباقات الخيل في العالم 🏆.. ألف مبروك للوطن 🇸🇦👏🏻 pic.twitter.com/3IsHtM4xTr — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 26, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن كأس السعودية العالمية في سباق الفروسية في نسختها الثالثة على مدار يومين كاملين في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة أكثر من 700 فارس وفارسة من 22 دولة من أنحاء دول العالم.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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