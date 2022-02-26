هل تجهّز بوتين له! .. سلاح يطلق 8 صواريخ كل 10 ثوانٍ لمواجهة الروس في أوكرانيا (صور)

وطن – ذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أنّ البحرية الملكية أرسلت الطراد (HMS Diamond)، وهو أحد أكثر الطرادات تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، لتأكيد الدفاعات البحرية في أوروبا الشرقية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تم إرسال الطراد المضاد للطائرات عالي التقنية التابع للبحرية الملكية، والذي يمكنه إطلاق ثمانية صواريخ كل 10 ثوان؛ لمواجهة قوات بوتين.

وأبحر الطراد HMS Diamond من بورتسموث إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​للانضمام إلى سفينة الدورية البحرية (HMS Trent)، كجزء من استجابة الناتو للغزو الروسي لأوكرانيا.

تم إرسال أربع طائرات من طراز تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مهمة دورية إلى قبرص، ومئات القوات في إستونيا وبولندا. حيث يقاتل الجنود الأوكرانيون جيشَ بوتين للسيطرة على كييف.

وقالت وزارة الدفاع إن HMS Diamond، من طراز 45 التابعة للبحرية، كان من المقرر أن تنطلق في 17 فبراير. لكنها تأخرت بسبب العاصفة يونيس و’إصلاحات طفيفة ‘.

يبلغ وزن السفينة 8000 طن، وطولها حوالي 152 مترا، ويمكنها إطلاق ثمانية صواريخ كل 10 ثوان.

نظرًا لتصميمها الأنيق، فإنها تبدو غير مرئية تقريبًا على رادار العدو. وتتميز بأجهزة استشعار عسكرية متطورة ومجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة. كما أنّ لديها القدرة على اكتشاف وتدمير أي تهديد.

كما أنها تتميز بالبحث طويل المدى عن الأهداف الجوية، وتتبع الأهداف المتعددة، والاشتباك طويل المدى مع منصة هليكوبتر.

يأتي انتشارها في الوقت الذي يخشى فيه القادة الغربيون من أن فلاديمير بوتين قد يخطط لشن غزو لدول البلطيق وجر بريطانيا إلى حرب على مستوى أوروبا.

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الزعيم الروسي “لن يتوقف” عند أوكرانيا. ومن المحتمل أن تكون ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أعضاء الناتو في خط إطلاق النار.

لكن والاس كرر أن بريطانيا لن ترسل أفرادًا إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك أيضًا إلى نشوب صراع أوسع.

روسيا تعلن توسيع هجومها

ومساء اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن “توسيع هجومها” في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير: إننا “نلاحظ أعنف قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة خاركيف وضواحيها” وهي ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وفق ما نقل مراسل صحيفة “فورين بوليسي”.

وأضاف المسؤول “نرى مقاومة شديدة لتقدم القوات الروسية نحو كييف”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه لدى الولايات المتحدة مؤشرات على أن الروس “محبطون بشكل متزايد” من عدم إحراز تقدم في غزو أوكرانيا، وخاصة في الشمال.

من جانبٍ آخر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها” في اليوم الثالث من غزو بلاده. داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوقف الحرب.

في حين، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، إسقاطها 14 طائرة حربية و8 مروحيات روسية. فيما قال مسؤول أوكراني إنه تم تحييد أكثر من 3,500 جندي روسي.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها السبت، إلى تدمير 102 دبابة، و536 مدرعة روسية.

بينما أعلن وزير الصحة الأوكراني، أن 193 مدنيا بينهم 3 أطفال، قتلوا في “العدوان الروسي”، خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأصيب 1115 شخصا آخر من بينهم 33 طفلا.

(المصدر: ديلي ستار – وكالات)

اقرأ أيضا: