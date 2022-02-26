برشلونة يستعد للتضحية بأبرز نجومه للتعاقد مع هالاند watanserb.com
برشلونة يستعد للتضحية بأبرز نجومه للتعاقد مع هالاند
Imageرياضة

هذا ما سيفعله برشلونة من أجل التعاقد مع الفتي الذهبي “هالاند”

برشلونة مستعدة للتضحية بأحد أبرز نجومه المهمين من أجل التوقيع مع هالاند

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – في ظل التنافس المحتدم بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم النرويجي المهاري إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة والتعاقد مع هالاند

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا. مستعد للتضحية من أجل التوقيع مع نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند الصيف المقبل.

كما وبينت الصحيفة، أن رئيس الفريق الكتالوني لابورتا قد تحدث مع وكيل أعمال الفتي الذهبي هالاند “مينو رايولا”، من أجل مناقشة الصفقة مع اللاعب النرويجي.

وأردفت الصحيفة، ” خوان لابورتا عقد لقاء مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند. في مدينة موناكو الفرنسية، وكان ذلك بحضور جوردي كرويف أحد أعضاء الهيكل التنظيمي والإدارة الرياضية في نادي برشلونة”.

برشلونة والتضحية بأبرز نجوم الفريق الكتالوني

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مقربة من نادي برشلونة الإسباني. بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا قد أبلغ وكيل أعمال النرويجي “هالاند”، بأنه سيقاتل في التنافس على تلك الصفقة حتى اللحظة الأخيرة.

كما وتابعت، ” خوان لابورتا مستعد للتخلص من أحد أبرز نجومه داخل الفريق الكتالوني. من أجل التعاقد مع هالاند، بعيداً عن معارضة قانون اللعب المالي النظيف”.

اهتمام برشلونة في التعاقد مع هالاند

واستكملت الصحيفة، ” لابورتا ليس مهتماً باللاعب هالاند لأنه مكينة أهداف فقط، لكن يراه رئيس برشلونة بأنه قطة أساسية لنجاح مشروع الكامب نو الجديد. كما وسيساعد على تحسين عقود الرعاية للفريق الكتالوني”.

وختمت، ” نادي برشلونة يدرك أن صفقة هالاند يمكن أن تتجاوز 100 مليون يورو، وقد تكون مقسمة إلى 75 مليون لنادي بوروسيا دورتموند. وكذلك 20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله مينو رايولا ومثلها لصالح والد اللاعب”.

واستعادة فريق برشلونة عافيته مجدداً على صعيد النتائج الإيجابية منذ قدوم الأسطورة والمدرب الإسباني تشافي المدير الفني السابق لنادي السد القطري، حيث قاد الفريق إلى التواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو) 

اقرأ أيضاً:

الفتى الذهبي “هالاند” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

هالاند يضع خياراته المحتملة من أجل الرحيل عن بوروسيا دورتموند

تغريده هالاند الغامضة تغذي شائعات رحيله عن دورتموند الألماني

ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور) 

 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور)

رياضة

أشرف حكيمي خارج قائمة تشكيلة باريس سان جيرمان والسبب؟!

رياضة

رونالدو يُعلق على أزمة أوكرانيا وروسيا

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان وجاره الإنتر

رياضة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في قمة الدوري الإسباني

رياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More