هذا ما سيفعله برشلونة من أجل التعاقد مع الفتي الذهبي “هالاند”

وطن – في ظل التنافس المحتدم بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم النرويجي المهاري إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة والتعاقد مع هالاند

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا. مستعد للتضحية من أجل التوقيع مع نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند الصيف المقبل.

❗ Laporta se desplazó a Mónaco hace pocos días junto a Jordi Cruyff para parar el golpe de los dos rivales en el fichaje por Haaland y hacerle ver a Raiola que el proyecto azulgrana es el más atractivo de todos para el noruego ✍ @RogerTorello https://t.co/OrayPLl7X0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 26, 2022

كما وبينت الصحيفة، أن رئيس الفريق الكتالوني لابورتا قد تحدث مع وكيل أعمال الفتي الذهبي هالاند “مينو رايولا”، من أجل مناقشة الصفقة مع اللاعب النرويجي.

وأردفت الصحيفة، ” خوان لابورتا عقد لقاء مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند. في مدينة موناكو الفرنسية، وكان ذلك بحضور جوردي كرويف أحد أعضاء الهيكل التنظيمي والإدارة الرياضية في نادي برشلونة”.

برشلونة والتضحية بأبرز نجوم الفريق الكتالوني

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مقربة من نادي برشلونة الإسباني. بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا قد أبلغ وكيل أعمال النرويجي “هالاند”، بأنه سيقاتل في التنافس على تلك الصفقة حتى اللحظة الأخيرة.

كما وتابعت، ” خوان لابورتا مستعد للتخلص من أحد أبرز نجومه داخل الفريق الكتالوني. من أجل التعاقد مع هالاند، بعيداً عن معارضة قانون اللعب المالي النظيف”.

بعد انتشار تقارير حول رغبة ريال مدريد في تأجيل ضم هالاند حتى صيف 2023 🤌.. صديقه المقرب يرد بقوة🤛 pic.twitter.com/3IqgGoI8bx — Kooora (@kooora) February 24, 2022

اهتمام برشلونة في التعاقد مع هالاند

واستكملت الصحيفة، ” لابورتا ليس مهتماً باللاعب هالاند لأنه مكينة أهداف فقط، لكن يراه رئيس برشلونة بأنه قطة أساسية لنجاح مشروع الكامب نو الجديد. كما وسيساعد على تحسين عقود الرعاية للفريق الكتالوني”.

وختمت، ” نادي برشلونة يدرك أن صفقة هالاند يمكن أن تتجاوز 100 مليون يورو، وقد تكون مقسمة إلى 75 مليون لنادي بوروسيا دورتموند. وكذلك 20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله مينو رايولا ومثلها لصالح والد اللاعب”.

واستعادة فريق برشلونة عافيته مجدداً على صعيد النتائج الإيجابية منذ قدوم الأسطورة والمدرب الإسباني تشافي المدير الفني السابق لنادي السد القطري، حيث قاد الفريق إلى التواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو)

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