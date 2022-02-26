موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وطن – يستضيف فريق تشيلسي مواجهة قوية ومثيرة أمام منافسه الضيف ليفربول مساء يوم الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على أرض ملعب ” ويمبلي”.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة

وستقام موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، قطر، الكويت، البحرين، عند الساعة السابعة والنصف. مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري لنقل مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أو التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف فريق تشيلسي في النهائي المثير على لقب كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كفو يا شباب 👊 pic.twitter.com/Adx5xrYMR5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 25, 2022

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب توماس توخيل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Another day's prep for the #CarabaoCupFinal in the bag! 💼 pic.twitter.com/XtbUVxpxgr — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2022

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أنطونيو روديجر، تياغو سيلفا، بن تشيلويل، مالانج سار، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، حكيم زياش، كاي هافرتز، ماسون ماونت، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً:

روسيا ترد على قرار “اليويفا” بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج بلادها

بعد أن احتسبه .. لاعب كرة قدم يطلب من حكم المباراة بإلغاء هدفه (فيديو)

رسمياً: اليويفا ينقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ الروسية

مواجهات نارية منتظرة .. تفاصيل قرعة دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي

الحارس أبو جبل يخرج عن صمته ويرد على أنباء التوقيع مع النصر السعودي