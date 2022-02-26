مشهد مفجع على حدود بولندا .. هذا ما فعله عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين (فيديو)

وطن – أظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين، إلى بولندا وتزاحمهم عند المعبر الحدودي بين البلدين للدخول والفرار من الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم في مشهد مفجع.

وكان نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر أعلن اليوم، السبت. أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

#اوكرانيا_روسيا

حرب البقاء: مشهد مفجع عند المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا. الآلاف يحاولون الانتقال إلى مكان آمن. هؤلاء هم آلاف اللاجئين الأوكرانيين الذين يحاولون الفرار من الحرب والفرار إلى بولندا#UkraineRussia pic.twitter.com/hxsq6eUNAT — الاحداث الروسيه الاوكرانيه 🇷🇺🇺🇦 (@video_war_ru_uk) February 26, 2022

“سفيرناكر” قال للصحافيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية ما نصه: “منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا”.

تزاحم رهيب

وأظهرت المقاطع المتداولة تزاحم رهيب وتكدس للاجئين الأوكرانيين عند المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا.

وكان الآلاف يحاولون الانتقال إلى مكان آمن والفرار من الحرب.

عاجل وحصري 🔴: وصول عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين الى وارسو عاصمة بولندا والطوابير تزداد على الحدود البولندية بكثافه #الحرب_الروسية_الاوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/Q1qvDzX9H5 — أزمة روسيا و أوكرانيا 🇺🇦🇷🇺 (@RUS__UKR) February 26, 2022

كما أظهرت مقاطع أخرى وصول عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين، إلى “وارسو” عاصمة بولندا وازدياد الطوابير على الحدود البولندية بكثافة.

هذا وانتقد ناشطون التفرقة العنصرية لدول أورويا في التعامل مع اللاجئين العرب.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا:”يؤسفني القول أن الدول الاوروبية لم تستقبل اللاجئين السوريين بنفس الحماس الذي تستقبل به الاوكرانيين! يبدو أن لون البشرة و الدين مهمة بالنسبة للبعض”.

عشرات الالاف من اللاجئين الاوكرانيين يحاولون الدخول الي بولندا هربا من جحيم الحرب عبر ممر شيهيني الذي يبعد على مدينة لفيف 100 كيلومتر. #الحرب_الروسية_الأكرانية

. pic.twitter.com/RUHPovRlEY — يوميات مغرد عُماني ! 🇴🇲 (@omani_twitt) February 25, 2022

كما يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الأسبوع الماضي يحاول عشرات الالاف من اللاجئين الاوكرانيين الدخول الي بولندا. هربا من جحيم الحرب عبر ممر “شيهيني” الذي يبعد على مدينة لفيف 100 كيلومتر.

يعرفون وجهتهم جيدا

وضمن تصريحاته للصحفيين اليوم، قال نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر، إن 90% من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة.

كما تابع:”لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود. وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكان للاستراحة ومعلومات ضرورية.”

من جانبه قال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي، توماش براغا، في المؤتمر الصحافي نفسه إن يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وصول اللاجئين الأوكرانيين الى حدود بولندا هرباً من الغزو الروسي #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه pic.twitter.com/KcBWv8lf3e — الحرير News (@ALHRERNEWS) February 26, 2022

أرقام أممية

ويشار إلى أن بولندا التي كان ما يقدر بـ 1,5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبّرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.

كما كتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة، السبت، مفادها أن “الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 فبراير، لا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا”.

والخميس، حث فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جيران أوكرانيا على إبقاء حدودهم مفتوحة أمام الفارين من الحرب وتعهد بدعم الجهود لمساعدة أولئك الذين أجبروا على مغادرة البلاد.

إلى ذلك وصل عشرات اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا بعد أن فروا من الغزو الروسي لبلادهم.

وكانت ألمانيا تعهدت بتقديم مساعدة هائلة، في حال حدوث تدفق واسع النطاق للاجئين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة.

(المصدر: وطن – تويتر)

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