رئيس الزمالك يتصدر عقوبة قاسية على فريق القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام الوداد المغربي watanserb.com
رئيس الزمالك يتصدر عقوبة قاسية على فريق القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام الوداد المغربي
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مرتضى منصور يُعاقب الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

منافسات ختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أصدر رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور عقوبة قاسية على فريق القلعة البيضاء، بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات منافسات من دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور وعقوبة الزمالك

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك استبعاد كلاً من مدحت عبد الهادي. المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد من الفريق بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته”.

وأضاف البيان، ” قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي”.

الزمالك والخسارة الثقيلة أمام الوداد المغربي

وتعثر فريق الزمالك “البيضاوي” بالخسارة الثمينة أمام منافسه المستضيف الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل فريق الزمالك أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة المباراة. عن طريق أحمد السيد زيزو، كما وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لصالح فريق الوداد المغربي في الدقيقة ال27 بواسطة اللاعب زهير المترجي.

وأحرز مدافع الوداد المغربي أمين فرحان الهدف الثاني للفريق. في المباراة بالدقيقة ال37، وآتى الهدف الثالث القاتل في الدقيقة ال88 من توقيع اللاعب يحيى جبران.

الوداد المغربي والتفوق على الزمالك

كما وشهد اللقاء تفوق صاحب الأرض الوداد الرياضي على صعيد الاستحواذ والتسديدات على منافسه الزمالك طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%.

على عكس الفريق الضيف الزمالك البيضاوي. الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 5 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبة الاستحواذ في المباراة إلى 49%.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي فريق بترو إتليتيكو الأنغولي في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 7 نقاط، كما ويليه في الوصافة بفارق نقطة واحدة فريق الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وفي المركز الثالث جاء فريق الزمالك المصري برصيد نقطتين، أما في أدنى الترتيب جاء فريق ساغرادا إسبيرانسا بنقطة واحدة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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