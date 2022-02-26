مرتضى منصور يُعاقب الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

وطن – أصدر رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور عقوبة قاسية على فريق القلعة البيضاء، بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات منافسات من دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور وعقوبة الزمالك

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك استبعاد كلاً من مدحت عبد الهادي. المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد من الفريق بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته”.

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

كما قرر رئيس الزمالك إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 26, 2022

وأضاف البيان، ” قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي”.

الزمالك والخسارة الثقيلة أمام الوداد المغربي

وتعثر فريق الزمالك “البيضاوي” بالخسارة الثمينة أمام منافسه المستضيف الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل فريق الزمالك أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة المباراة. عن طريق أحمد السيد زيزو، كما وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لصالح فريق الوداد المغربي في الدقيقة ال27 بواسطة اللاعب زهير المترجي.

🎥 ملخص المباراة: الوداد يفوز بثلاثية مقابل هدف على ضيفه الزمالك عقب لقاء مثير على ملعب محمد الخامس. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACSZC | @RCAofficiel | @Football2Gether pic.twitter.com/A9GyIPdriH — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 26, 2022

وأحرز مدافع الوداد المغربي أمين فرحان الهدف الثاني للفريق. في المباراة بالدقيقة ال37، وآتى الهدف الثالث القاتل في الدقيقة ال88 من توقيع اللاعب يحيى جبران.

الوداد المغربي والتفوق على الزمالك

كما وشهد اللقاء تفوق صاحب الأرض الوداد الرياضي على صعيد الاستحواذ والتسديدات على منافسه الزمالك طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%.

على عكس الفريق الضيف الزمالك البيضاوي. الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 5 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبة الاستحواذ في المباراة إلى 49%.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي فريق بترو إتليتيكو الأنغولي في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 7 نقاط، كما ويليه في الوصافة بفارق نقطة واحدة فريق الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

منافسة مُشتعلة! 🔥 ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا عقب نهاية الجولة الثالثة. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/OyhXnFlTMw — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 26, 2022

وفي المركز الثالث جاء فريق الزمالك المصري برصيد نقطتين، أما في أدنى الترتيب جاء فريق ساغرادا إسبيرانسا بنقطة واحدة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً:

مرتضى منصور يحسم مصير الحارس أبو جبل مع الزمالك المصري

تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (فيديو)

مرتضى منصور يعلق على تجديد عقد أشرف بنشرقي مع الزمالك

حامل اللقب الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يتعثران في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقيقة اكتشاف “الفيفا” لعقد كهربا المزور مع الزمالك المصري