“ليبيا لمصر زي أوكرانيا لروسيا”.. عمرو أديب يلمح بتكرار سيناريو الغزو في ليبيا (شاهد)

وطن – تسبب الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، في موجة جدل واسعة عقب تصريحاته التي علق فيها على الأزمة الأوكرانية والغزو الذي بدأته روسيا ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي.

عمرو أديب يلمح بإمكانية غزو مصر لليبيا

وخصص عمرو أديب آخر حلقات برنامجه “الحكاية” والمذاع على شاشة “إم بي سي”، للتعليق على المشهد المتأزم الذي يدور على الساحة الأوكرانية حيث وصف هذه الحرب بأنها غير متكافئة.

وقال إن العالم يقف عاجزًا عن التدخل مع مشاهدة الأحداث العنيفة التي تتعرض لها الدولة الأوكرانية، معلقاً: “العالم استشعر الحرج وبقى في نص هدومه”.

المثير للجدل هو عندما شبه عمرو أديب أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، ملمحا بإمكانية تكرار سيناريو الغزو ولكن هذه المرة من قبل مصر لليبيا إذا كانت الحدود مهددة.

وقال ما نصه:”اليومين دول فرصة للي عاوز يعمل أي حاجة، العالم لايص ومحدش فاضي لحد فلو عايز أي حد يعمل أي حاجة، هم اليومين دول.”

🛑الإعلامي المصري "عمرو أديب" يدعو إلى تكرار السيناريو الروسي في اجتياح أوكرانيا، لكن هذه المرة اجتياح مصري لليبيا، بحجة تهديد الأمن القومي المصري.#الحرب_العالمية_الثالثة pic.twitter.com/dIRwbTGfNn — نحو الحرية (@hureyaksa) February 26, 2022

“أوكرانيا لروسيا زي ليبيا لمصر”

مضيفا:”أوكرانيا لروسيا زي ليبيا لمصر”، وهي العبارة التي اعتبرها ناشطون تلميح بإمكانية غزو مصري لليبيا على غرار ما تفعله روسيا في أوكرانيا حاليا.

واستطرد أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية”: “العالم كله في ذهول، مواطن في دولة آمنة مطمئنة وفجأة يبقى لاجئ، توقف على حدود رومانيا والمجر، وهذا أشاهده في حالة ألم وذهول”.

وتساءل : “ازاي أوروبا والأمريكان سابوا الرجل ده في الطل، وتتساب أوكرانيا كده، وهذا التخلي مذهل، رئيس أوكرانيا شجاع، وشعب شجاع”.

وشدد عمرو أديب أيضا على أن القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست أمريكا، قائلا:”كبير العالم دلوقتي اسمه الصين وليس أمريكا.”

وتسببت تصريحات عمرو أديب في جدل واسع على مواقع التواصل. وهاجمه النشطاء بشدة معتبرين ذلك “بلطجة” واستخفاف بالشعب الليبي حسب وصفهم.

تصريحات عمرو أديب فجرت غضب الليبيين

وفي هذا السياق كتب الناشط الشهير عمر بن عبدالعزيز:”عمرو أديب يلمح بتكرار السيناريو الأوكراني بليبيا! حاول الروس والفرنسييس قبلك دخول طرابلس وعادوا خائبين، هل تظن أن سيدك بلحة العر* سيدخلها؟”

عمرو أديب يلمح بتكرار السيناريو الأوكراني بليبيا! حاول الروس والفرنسييس قبلك دخول طرابلس وعادوا خائبين، هل تظن أن سيدك بلحة العر* سيدخلها؟ pic.twitter.com/PpI2GKt3CK — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) February 26, 2022

فيما رد مغرد ليبي باسم حسيم بن زياد على أديب بقوله:”نبوهم يجربوا أصلاً فيه حسابات ماتصفتش المرة اللي فاتت.”

وقالت فاطمة الرفاعي من ليبيا أيضا:”هم لا يستطيعون التجول في قلب القاهرة آمنين فكيف في بليبيا العامرة بالأشاوس؟”.

وأضافت:”لكن منذ الهياط الأول ونتمنى أن يدخلوا مصراته ونحتفل جميعا آخر اليوم.. لمّا يأذن الله بالخلاص لعباده بعد.”

فيما سخر أحمد من تصريحات عمرو أديب بقوله:”بجيش الجمبري ولا جيش الرقاصين.. صقع علي جلدك ليبيا”.

وبدأت روسيا فعليا الأسبوع الماضي في تنفيذ سيناريو غزو أوكرانيا الذي كانت بوادره تؤرق العالم منذ فترة.

ودخلت القوات الروسية للداخل الأوكراني الخميس الماضي. ونشبت حرب مستمرة حتى الآن سقط بها ضحايا مدنيين وتسعى موسكو للسيطرة على كييف وتغيير نظام الحكم.

وفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى خارج البلاد، فيما يحتمي آخرون داخل الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق.

(المصدر: يوتيوب – تويتر – وطن)

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