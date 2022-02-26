علا الفارس ترتدي ثوباً فلسطينياً مطرزاً من قطاع غزة (شاهد)

وطن – تباهت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، بارتدائها ثوباً فلسطينياً وصلها من قطاع غزة المحاصر.

تراثنا مش للسرقة

ونشرت علا صورها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي الثوب تاركةً شعرها الأسود منسدلاً، وتجسد شكل القلب بيدها.

وعقبت الإعلامية ذات الأصول الفلسطينية: “تراثنا مش للسرقة .. واثوابنا رمز حضارة وعراقة وتاريخ …اتشرف بارتداء هذا الثوب الذي حاكته لي امرأة فلسطينية من غزة. تسلم ايديك”.

كما ظهرت الفارس بفيديو آخر، وهي تسير بالثوب. على أنغام أغنية “ياظريف الطول”. وتلتقط الصور مع معجبيها.

وكتبت علا: “ترك لنا الأجداد موروثا شعبيا نعتز ونفتخر به في مكان وزمان .. لنحافظ عليه للوطن والأجيال القادمة”.

وأردفت: “شاركونا حملة #تراثنا_مش_للسرقة وعرفوا العالم من خلال مواقع التواصل على جمال و روعة واصحاب هذا الثوب …

تصوروا باثوابكم وشاركونا في الهاشتاق

#تراثنا_مش_للسرقة #فلسطين”.

ثوبي تاريخي

وكان تلفزيون “فلسطيني”، قد أطلق حملة إلكترونية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “ثوبي تاريخي”. وذلك لمواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقته ونسبه إليه.

حيث ظهرت المشاركات بمسابقة ملكات الجمال التي أقيمت في إسرائيل قبل أشهر. مرتديات الثوب الفلسطيني في أثناء إعدادهن أطباقا فلسطينية تقليدية. مع ادعاء أن هذا الزي جزء من تراثهم.

وتعاون القائمون على الحملة مع مجموعة سيدات قطاع غزة اللواتي قمن بتطريز مجموعة من الأثواب خصيصا للحملة.

وتم توزيع الأثواب على مجموعة من المؤثرات لارتدائها خلال أيام الحملة الممتدة إلى 10 أيام.

وسبقت الفنان الأردنية جولييت عواد، علا الفارس بالمشاركة في الحملة.

تمسكوا بمكونات الوطن

وقالت جولييت في تسجيل صوتي :”يما، بطلب منكم تتمسكوا بكل مكونات الوطن ومنها الثوب. البسوا أثوابكم وتفاعلوا مع حملة ثوبي تاريخي وهويتي على تلفزيون فلسطيني من خلال منصاتكم وصفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

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وكانت إعلامية الجزيرة، غادة عويس ممن شاركن في الحملة. فنشرت فيديو عبر “تويتر” وهي تستعرض الثوب الذي وصلها.

كذلك إعلامية “الرؤيا” راميا الإبراهيم، ارتدت الثوب الذي وصلها. ونشرت الصورة عبر “تويتر” وعقبت: “ضمن السرقة الممنهجة لتراثنا الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي. يقدم التوب الفلسطيني على أنه زي توراتي في مسابقة ملكة جمال الكون 2021

#افضحوهم #أنا_دمي_فلسطيني …والله”.

#ثوبي_تاريخي 💛

ضمن السرقة الممنهجة لتراثنا الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي يقدم التوب الفلسطيني على أنه زي توراتي في مسابقة ملكة جمال الكون 2021#افضحوهم #أنا_دمي_فلسطيني …والله✌ pic.twitter.com/8loHbecAvP — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) February 20, 2022

كما شاركت الإعلامية الفلسطينية مجدولين حسونة تشارك في الحملة.

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المصدر: (وطن – متابعات)

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