شاهد كيف ضرب صاروخ روسي مدمّر برجاً شاهقاً في كييف .. والرئيس الأوكراني يتحدّى الروس

وطن – أصيب مبنى سكني شاهق الارتفاع في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم السبت، بصاروخ روسي مدمر مع استمرار القتال في العاصمة بين المهاجمين الروس والقوات الأوكرانية.

وقالت خدمات الطوارئ إن عدد ضحايا الهجوم في منطقة جولياني “يجري تحديده” وإن عملية الإجلاء جارية.

وتُظهر الصور مبنى البرج الذي به فتحة تغطي خمسة طوابق على الأقل متناثرة في الجانب وتناثر الركام عبر الشارع أدناه.

وابل من صواريخ كروز تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه القوات الروسية وابلًا من صواريخ كروز على منشآت عسكرية أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الميجر جنرال إيغور كوناشينكوف إن الجيش قصف مجموعة من المنشآت بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز كاليبر.

وقال إنه منذ بدء الهجوم الروسي يوم الخميس، أصاب الجيش 821 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 14 قاعدة جوية و 19 منشأة قيادة، ودمر 24 نظامًا صاروخيًا للدفاع الجوي و 48 رادارًا ، وسبع طائرات حربية، وسبع مروحيات، وتسع طائرات مسيرة، 87 دبابة وثماني زوارق عسكرية.

وزعم الميجور جنرال كوناشينكوف أن الجيش الروسي سيطر بشكل كامل على مدينة ميليتوبول الجنوبية، على بعد حوالي 35 كيلومترًا من ساحل بحر آزوف.

وقال إن الانفصاليين المدعومين من روسيا حققوا مكاسب كبيرة في منطقة دونباس الشرقية.

في غضون ذلك، قالت عمدة مدينة جنوب العاصمة إن جيش البلاد تصدى لمحاولة روسية للسيطرة على قاعدة جوية عسكرية.

وقالت ناتاليا بالانسينوفيتش، عمدة فاسيلكيف ، على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب كييف، إن القوات الروسية المحمولة جواً هبطت بالقرب من المدينة خلال الليل وحاولت الاستيلاء على القاعدة.

وأضافت أن القتال العنيف اندلع أيضا في الشارع المركزي في فاسيلكيف.

وقالت إن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية، والوضع الآن هادئ.

ولفتت بالانسينوفيتش إن هناك خسائر فادحة في الأرواح لكنها لم تذكر أي أرقام.

الرئيس الأوكراني يتحدى من قلب كييف

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهر فيه الرئيس الأوكراني صباح السبت متحديا وحازما بعد هجوم على عاصمته. معلنا أن كييف ستقاوم التقدم الروسي وتعهد بمحاربة قوات فلاديمير بوتين.

ونشر فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على تويتر، دعا فيه الشعب الأوكراني لعدم تصديق الشائعات التي تتحدث عن طلبه من الجنود والمتطوعين بإلقاء السلاح.

وأصر على أن بلاده لن تستسلم للعدوان الروسي.

قال زيلينسكي: “في الآونة الأخيرة ، انتشرت معلومات مزيفة عن أنني أمرت جيشنا بإلقاء السلاح والإخلاء”.

وتابع: ‘هذا غير صحيح. أنا هنا ، سوف نحمي دولتنا. هذه أرضنا وبلدنا وأطفالنا وسندافع عنهم”.

وزعمت القوات المسلحة الأوكرانية صباح السبت أن 3500 روسي قتلوا خلال الليل وأسر 200.

وأضافت أنه تم الاستيلاء على 14 طائرة روسية و 8 مروحيات و 102 دبابة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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