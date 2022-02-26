حامل اللقب الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يتعثران في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وطن – تعثر حامل اللقب الأهلي المصري وغريمه التقليدي الزمالك بالخسارة أمام صن داونز والوداد المغربي، في إطار منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

صن داونز والفوز النظيف على حامل اللقب الأهلي

وحقق فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي الفوز بهدف نظيف دون مقابل على حامل اللقب الأفريقي الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، في منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل فريق صن داونز هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك صاحب الأرض. الأهلي المصري في الدقيقة ال85 عن طريق اللاعب ثابيلو مورينا.

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة للفريق المستضيف للمواجهة فريق الأهلي المصري، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64% في المباراة. أمام نظيره الضيف صن داونز، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 36%.

لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وصن داونز ضمن منافسات دوري الأبطال 📸🦅#يلا_يا_أهلي#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/LIgepP8Uos — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 26, 2022

ويتصدر فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، كما وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث من الترتيب بنقطة واحدة فقط في منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

الزمالك والخسارة الثقيلة أمام الوداد المغربي

وتلقى فريق الزمالك “البيضاوي” الخسارة الثمينة أمام منافسه المستضيف الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز فريق الزمالك أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة المباراة. عن طريق أحمد السيد زيزو، كما وأدرك فريق الوداد المغربي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال27 بواسطة اللاعب زهير المترجي.

🎥 ملخص المباراة: الوداد يفوز بثلاثية مقابل هدف على ضيفه الزمالك عقب لقاء مثير على ملعب محمد الخامس. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACSZC | @RCAofficiel | @Football2Gether pic.twitter.com/A9GyIPdriH — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 26, 2022

وسجل مدافع الوداد المغربي أمين فرحان الهدف الثاني للفريق في المباراة بالدقيقة ال37، وجاء الهدف الثالث القاتل في الدقيقة ال88 من توقيع اللاعب يحيى جبران.

كما وشهد اللقاء تفوق صاحب الأرض الوداد الرياضي عل صعيد الاستحواذ والتسديدات على منافسه الزمالك. طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%.

على عكس الفريق الضيف الزمالك البيضاوي. الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 5 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبة الاستحواذ في المباراة إلى 49%.

وبهذه الخسارة يحتل فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب مجموعة منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، كما وجاء منافسه الفائز فريق الوداد البيضاوي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بترو إتليتيكو الأنغولي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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