مباراة الأهلي وصن داونز في منافسات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي وصن داونز في منافسات دوري أبطال أفريقيا
Videoرياضة

حامل اللقب الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يتعثران في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تعثر حامل اللقب الأهلي المصري وغريمه التقليدي الزمالك بالخسارة أمام صن داونز والوداد المغربي، في إطار منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

صن داونز والفوز النظيف على حامل اللقب الأهلي

وحقق فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي الفوز بهدف نظيف دون مقابل على حامل اللقب الأفريقي الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، في منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل فريق صن داونز هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك صاحب الأرض. الأهلي المصري في الدقيقة ال85 عن طريق اللاعب ثابيلو مورينا.

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة للفريق المستضيف للمواجهة فريق الأهلي المصري، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64% في المباراة. أمام نظيره الضيف صن داونز، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 36%.

ويتصدر فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، كما وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث من الترتيب بنقطة واحدة فقط في منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

الزمالك والخسارة الثقيلة أمام الوداد المغربي

وتلقى فريق الزمالك “البيضاوي” الخسارة الثمينة أمام منافسه المستضيف الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مع ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز فريق الزمالك أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة على بدء صافرة المباراة. عن طريق أحمد السيد زيزو، كما وأدرك فريق الوداد المغربي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال27 بواسطة اللاعب زهير المترجي.

وسجل مدافع الوداد المغربي أمين فرحان الهدف الثاني للفريق في المباراة بالدقيقة ال37، وجاء الهدف الثالث القاتل في الدقيقة ال88 من توقيع اللاعب يحيى جبران.

كما وشهد اللقاء تفوق صاحب الأرض الوداد الرياضي عل صعيد الاستحواذ والتسديدات على منافسه الزمالك. طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%.

على عكس الفريق الضيف الزمالك البيضاوي. الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 5 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبة الاستحواذ في المباراة إلى 49%.

وبهذه الخسارة يحتل فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب مجموعة منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، كما وجاء منافسه الفائز فريق الوداد البيضاوي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بترو إتليتيكو الأنغولي.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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