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“لا يمكن إيقافه” .. تعرّف على صاروخ “يوم القيامة” الروسي الذي حركته للجبهة مع أوكرانيا

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام روسيا بتحريك منظومة الصواريخ الباليستية المعروفة باسم “صواريخ يوم القيامة”، وذلك تزامنا مع دخول الحرب الروسية – الأوكرانية يومها الثالث.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” عملية نقل منظومة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وسط تأمين مشدد. في حين رافقت عملية النقل سيارات تابعة للدفاع المدني في حال حدوث أي طارئ.

وكانت روسيا قد انتهت خلال العام الماضي من اختبار الصاروخ النووي الفتاك القادر على اجتياز أي منظومة دفاعية في العالم حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 15 ألف ميل في الساعة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الروسية، إن صاروخ “RS-28 Sarmat” الملقب بـ “يوم القيامة”، والذي وصفته روسيا بأنه لا يمكن إيقافه، أصبح جاهزا للدخول إلى ترسانة الصواريخ الروسية، ليحل محل الصاروخ “R-36” الذي أطلق عليه حلف الناتو ذات مرة اسم “الشيطان النووي”.

وتباهى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا بأن مدى الصاروخ يبلغ حوالي 6200 ميل، ويمكنه حمل 16 رأسًا حربيًا وقادر على اجتياز أي نظام دفاع صاروخي في العالم

قوة الصاروخ قادرة على تدمير منطقة بحجم ولاية تكساس، وهي ثاني أكبر ولاية في أمريكا.

يعد صاروخ “يوم القيامة” من الأسلحة التي كشف عنها بوتين في عام 2018 خلال خطابه الشهير الذي وصفته وسائل إعلام اجنبية آنذاك بأنه استعراض للقوة العسكرية لروسيا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كوريفوروتشكو، في تصريحات صحفية سابقة: “لا أعتقد أن هناك نظام دفاع صاروخي في العالم يمكن أن يعيقه”.

كما أكدت وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عام 2018، أن هذا الصاروخ النووي يعد من أخطر الأسلحة النووية في العالم.

وبحسب مجلة “بوبيلر ميكانيكز” الأمريكية، فإن هذا الطوربيد النووي يستطيع أن يدمر شواطئ العدو بشكل كامل. ويقضي على مظاهر الحياة فيها لأجيال”.

وتصفه روسيا بأنه بات جاهزا ليحل محل الصاروخ “آر-36″ الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي”الناتو” لقب “الشيطان”.

(المصدر: متابعة وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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