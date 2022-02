تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في قمة الدوري الإسباني

وطن – يستضيف فريق برشلونة أمام نظيره الضيف أتلتيك بيلباو مساء يوم الأحد، في إطار منافسات قمة الجولة ال26 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” الكامب نو”.

وستنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وسيكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

وستبث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في قمة منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، أو الجزائري حفيظ دراجي.

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز مباراة القمة المثيرة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف أتلتيك بيلباو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، أوسكار غارسيا، سيرجينو ديست، بينما سيكون في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أوبامينغ، فيران توريس، أداما تراوري.

وسيلعب المدرب مارسيلينو جارسيا تورال المباراة الصعبة أمام المستضيف فريق برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

