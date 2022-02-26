ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو

وطن – شهدت افتتاح منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإسباني الممتاز، فوز المتصدر فريق ريال مدريد على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف دون رد، وفوز حامل اللقب أتلتيكو مدريد على ميدانه أمام منافسه سلتا فيغو بهدفين نظيفين للموسم الجاري.

ريال مدريد والفوز النظيف على رايو فاليكانو

وفاز فريق ريال مدريد “الملكي” على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل، ليعزز بذلك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

كما وسجل النجم المهاري كريم بنزيما هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة المهمة. في الدقيقة ال83 داخل شباك منافسه رايو فاليكانو بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي فينسيوس جونيور سددها اللاعب ببراعة على يمين شباك المرمى.

ملخص للفوز الصعب لريال مدريد على جاره "رايو فايكانو" 📺#RayoRealMadrid 0-1 pic.twitter.com/QvHWFvYips — LaLiga (@LaLigaArab) February 26, 2022

وتفوق المستضيف فريق رايو فاليكانو على صعيد التسديدات على منافسه ريال مدريد، حيث وصل عدد تسديداته إلى 19 تسديدة. بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

كما ووصلت نسبة الاستحواذ للفريق الملكي إلى 66%، على عكس منافسه فريق رايو فاليكانو. الذي وصل استحواذه بنسبة 34% طيلة مجريات المباراة.

أتلتيكو مدريد والفوز على سلتا فيغو

وقاد النجم المهاري رينا لودي فريق أتلتيكو مدريد بتحقيق الفوز النظيف على منافسه سلتا فيغو، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني.

وجاء هدفي فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في شباك منافسه الضيف سلتا فيغو، في الدقيقتين ال36 وال60 من عمر زمن المباراة، من توقيع اللاعب رينا لودي.

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين في اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات فريق صاحب الأرض فريق أتلتيكو مدريد إلى 13 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الفريق الضيف سلتا فيغو إلى 19 تسديدة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، كما ويليه فريق إشبيلية في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق ريال بتيس برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع فريق أتلتيكو مدريد الذي جاء برصيد 45 نقطة، ويليه فريق برشلونة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

كما وجاء في المركز السادس فريق فياريال برصيد 38 نقطة، وآتى فريق ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 37 نقطة.

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا سلتا فيغو وأوساسونا برصيد 32 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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