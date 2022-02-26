العثور على جثة فنان لبناني داخل شقة في مصر وهذا ما حدث! (شاهد)

وطن – لقي فنان لبناني شهير، مصرعه في داخل شقة في مدينة الشيخ زايد بمصر، وعثر زملائه على جثته داخل حمام الشقة بعد تغيبه عن العمل.

تسرب غاز

وذكرت صحيفة “صدى البلد” المحلية، أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من شرطة الشيخ زايد. بالعثور على جثة الفنان جان بيير حداد، وهو أحد عازفي فرقة كايرو جاز.

ورجحت التحريات الأولية اختناق حداد نتيجة تسرب الغاز. بعدما أبلغ زملاء المتوفي رجال الشرطة وقال أحدهم إنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة. وعدم الرد على الهاتف.

و يبلغ حداد من العمر 39 سنة ويعمل مدير في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

وحضرت شقيقة حداد وابن عمه إلى جهات التحقيق، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.

من هو جان بيير حداد؟

ويعد الفنان جان بيير مؤسس أول فرقة ميتال لبنانية تحصل على صفقة قياسية دولية. حيث وقعوا مع شركة Stygian Crypt Productions بعد إطلاقهم لأول مرة منفردة God’s Wrath في عام 2004.

واستمرت الفرقة في تأمين الصفقات الأولى في لبنان، وعُرفوا باسم ” سفراء لبنان من الموت “.

وتقوم الفرقة بإطلاق أغاني على المستوى الدولي. ولهم جولات خارج لبنان. واكتسبوا قاعدة جماهيرية كبيرة.

وفاة أريج عبد الله

وفي سياق مشابه، تصدر اسم الفنانة السعودية أريج عبد الله محمد وابنة الملحن السعودي الراحل عبد الله محمد، الترند قبل أسابيع. بعد العثور على جثتها أيضاً متوفية في شقتها بالقاهرة.

وأعلن الإعلامي السعودي وحيد جميل في حينها عن وفاة أريج عبد الله عبر حسابه على “تويتر”. قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة. الفنانة السعودية أريج عبد الله ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة”.

آخر فيديو

وكان آخر فيديو نشرته أريج (24 عاماً) قبل وفاتها بأسبوع، مقطع من أغنيتها الجديدة.

وأرفقت أريج المقطع الذي نشرته عبر “انستجرام” بتعليق: ” اغنيتي الجديده اسمعوها في الرابط في البايو”.

وأشارت التحقيقات حينها إلى أن خادمة الفتاة وجدتها متوفية داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

كما كشفت الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة.

المصدر: (صدى البلد)

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