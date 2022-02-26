الصور لفتاة مغربية حية ترزق .. (وطن) تكشف حقيقة مقتل طالبة جزائرية بأوكرانيا (شاهد)

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بأنباء متداولة عن مقتل طالبة جزائرية في أوكرانيا خلال الغزو الروسي. وزعم متداولي هذه الأنباء أن الفتاة تدعى بوغالي إيمان.

ونشرت العديد من الحسابات صورة للفتاة التي قالوا إنها بوغالي إيمان، مع إشارة إلى وفاتها في أوكرانيا إثر قصف روسي استهدف جسر “ستويانكا” الذي يربط العاصمة كييف وجوتومير.

رحمة الله عليك

وفاة طالبة جزائرية #بوغالي_إيمان عن عمر نهاز الثلاثة والعشرين سنة جراء القصف الذي تتعرض له أوكرانيا من طرف القوات الروسية … إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/TJe4ro0Esb — 🇩🇿принц🇩🇿 (@Amir__Alg) February 26, 2022

ما أدى إلى سقوط سيارة كان على متنها جزائريين ضمنهم بوغالي التي لقت حتفها.

وزعم متداولو الصور أن بوغالي تبلغ من العمر 23 سنة وتدرس تخصص الطب في أوكرانيا.

الطالبة الجزائرية #بوغالي_إيمان 23سنة

التي توفيت خلال قص//ف جسر جوتو//مير بأوكرانيا

أين كانت تدرس الطب

ربي يرحمها ويصبر عائلتها

ويحمي الطلبة الجزائريين العالقين هناك pic.twitter.com/3wVzgkknb8 — AYOUB (@TemziAyoub) February 26, 2022

كما راج وسم بعنوان “#بوغالي_إيمان” على مواقع التواصل، تداول النشطاء عبره هذه الأنباء مع تضامن واسع من قبل المتابعين.

مجرد إشاعات

وبمتابعة هذه الأنباء من قبل محرر (وطن) اتضح أنها مجرد شائعات ضمن حزمة الشائعات التي انتشرت منذ بدء الحرب.

لصورة تعود لفتاة مغربية تدعى ”وفاء بن يعيش‟ pic.twitter.com/pxizZhFq6L — عقبة مزيان (@OkbaMez) February 26, 2022

وبالتحري والبحث اتضح لنا أن الصورة المتداولة في الأساس تعود لفتاة مغربية تدعى وفاء بن يعيش.

كما ذكر الصحافي المختص في التحقق من الأخبار الكاذبة مولود صياد. إن الصورة التي يتم تداولها لبنت مغربية تدعى وفاء بن يعيش. وليست لطالبة جزائرية توفيت في أوكرانيا.

وبالرجوع إلى صفحة وفاء الشخصية على فيسبوك، اتضح بالفعل أن الصور المتداولة لها وأن خبر مقتل الطالبة الجزائرية هو خبر مكذوب.

وبعد الضجة الواسعة اضطرت الفتاة المغربية وفاء بن يعيش، لنشر بوست توضيحي على حسابها. كذبت فيه هذه الأنباء وأكدت أن الصور المتداولة تعود لها.

هذا ولم يقتصر انتشار الخبر الكاذب على مواقع التواصل فقط، بل تم نشره في العديد من المواقع الإلكترونية الجزائرية.

الصورة المتداولة على أساس أنها لطالبة جزائرية توفيت في أوكرانيا هي في الحقيقة لفتاة من المغرب تدعى "وفاء بن يعيش" pic.twitter.com/Kuk9dRmPIX — عبد العزيز سيدي بومدين (@aziz95246212) February 26, 2022

كما قال الصحفي الجزائري الموجود بكييف محمد زاوي. إنه لا وجود لوفاة جزائرية توفيت بالعاصمة الأوكرانية. وأن الحادث الذي نُسب لهذه الوفاة المزعومة يتعلق بحادث مرور. بسيارة كان فيها ثلاثة جزائريين وامرأة أوكرانية هي زوجة أحد هؤلاء الجزائريين.

الخارجية الجزائرية تعلق

وفي سياق آخر دعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية المواطنين الجزائريين. المتواجدين والمقيمين في هذا أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتفادي الخروج من مقر إقامتهم إلا في الحالات المستعجلة.

الصورة المنتشرة على أساس أنها صورة الطالبة بوغالي إيمان التي توفيت جراء القصف الروسي بأوكرانيا ليست صورها و إنما هي لفتاة مغربية إسمها وفاء بن يعيش تأكدوا قبل النشر 😑😑 عايشين غير على copie / coller

الطفلة قاعدة في رحمة ربي حتى لقات روحها ميته#بوغالي_إيمان pic.twitter.com/ijvJZri0mb — إيمـان (@Moon_miyy) February 26, 2022

وأكدت الخارجية أنها تتابع الأوضاع عن كثب، بالتنسيق مع المصالح الدبلوماسية في كييف، وفي تواصل دائم ومستمر مع أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أنها وضعت رقما أخضرا تحت تصرفهم للتواصل مع السفارة الجزائرية بكييف: 0800-500068.

فيديوهات مضللة

وكان تقرير لموقع “mediamatters” قال إن خوارزمية TikTok وميزتها الشهيرة التي تسمح للأشخاص بإعادة استخدام الصوت من أي فيديو. تعمل على تمكين انتشار المعلومات المضللة في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتغمر منصة “تيك توك” حاليًا لقطات للصراع دون التحقق من دقتها.

كما تحظى مقاطع الفيديو الخاصة بالضربات الصاروخية والانفجارات وتبادل إطلاق النار بملايين المشاهدات. على الرغم من أن بعضها يحتوي على لقطات قديمة لا علاقة لها بهذا الصراع. أو مقاطع فيديو تم التلاعب بها من خلال الصوت لكسب المشاهدات.

من جانبها كشفت وكالة “فرانس برس” عبر قسمها الجديد “في ميزان فرانس برس”، عن عدة فيديوهات مضللة لكشف التلاعب الهادف لتضليل الرأي العام بخصوص الحرب على أوكرانيا.

(المصدر: وطن – تويتر)

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