يمني يحرق زوجته وطفله وراقبهما حتى تفحما تماماً والسبب صادم!

وطن – لم يكد اليمنيون يستيقظون من جريمة محافظة الضالع، حين جز أب رقبة رضيعه، حتى هزتهم جريمة أكثر بشاعة بنفس المحافظة.

منع الناس من إنقاذهما!

حيث أقدم مواطن يمني، على إحراق زوجته ونجله بعدما صب البنزين عليهما. وحرص على منع إسعافهما حتى تفحمت جثتاهما.

ونقلت صحيفة “يمن تايم” المحلية، عن مصدر أمني قوله إن المواطن المنحدر من قرية العُطرية. الواقعة بالقرب من مدينة سناح 5 كيلومتر جنوبي مدينة قعطبة بمحافظة الضالع. أقدم أمس الجمعة على صب مادة البنزين على جسد زوجته وابنه (9 أعوام)، وأشعل النار فيهما.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة استغاثت بالسكان لإنقاذهما من النيران. إلا أن الزوج منع الناس من الاقتراب وظل يراقبهما حتى توفيا تفحما.

تأديب فقط

وبرر الأب جريمته بتلقيه شكوى من أحد أهالي القرية بارتكاب نجله خطأ بسيطا بحق الشاكي. ليلجأ إلى استخدام هذه الطريقة في التأديب.

وقال إنه أحرق الأم حين حاولت التدخل بمنعه وجعلت نفسها مكان نجلها. فصب مادة البنزين عليهما وأشعل النار فيهما بدم بارد.

هذا وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن على إثر جريمة بشعة قبل أسابيع. عقب أن تجرد أب يمني من كل المشاعر الإنسانية وأقدم على “جز” رقبة طفله الذي لم يتجاوز أربعة أعوام.

و أفاق أهالي قرية “لكمة لشعوب” بمحافظة الضالع، على جريمة بشعة، بعد أن ذبح رجل طفله الرضيع وفصل رأسه عن جسده.

أب يمني جز رقبة طفله

وقالت روايات محلية في القرية، إن شخصا يدعى “حاشد مثنى” ذبح طفله الذي لم يتجاوز عمره أربعة سنوات بواسطة منشار زراعي، وأقدم على جريمته بسبب “خلاف مع زوجته”. في حين برر المجرم فعلته بأنه أراد تأديب زوجته.

وتداول الناشطون صورا للمجرم “حاشد مثنى” والطفل القتيل المفعم بالبراءة، وكذلك الأداة التي استخدمها الجاني في “جز” رقبة طفله. حيث ظهرت آثار الدماء عليها بشكل واضح.

وتضاربت الروايات حول اسم الجاني، حيث ادعى آخرون بان المجرم يدعى “فؤاد الحشطة”، في حين تداولوا صورة للطفل عقب أن تم “جز” رقبته. حيث ظهر رأس الطفل ملقى بجانب الجثة.

وأكد الناشطون أن الجريمة أثارت غضبا واسعا في أوساط المواطنين الذين قاموا بمحاصرة الجاني والقبض عليه وسط غياب السلطات الأمنية. كما قاموا بنقل جثة الطفل إلى أحد المشافي.

المصدر: (يمن تايم)

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