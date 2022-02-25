هل يلجأ بوتين لاستخدام سلاح خارق يُبخّر الجثث إذا تعثر هجومه على أوكرانيا؟!

وطن – حذر مسؤولون غربيون من أن روسيا قد تستخدم أسلحة خارقة تعمل على تبخير الأجساد وسحق الأعضاء الداخلية إذا تعثر هجومها على أوكرانيا.

أبو القنابل

وبحسب التقارير، يُخشى من أن يلجأ فلاديمير بوتين إلى الأسلحة الحرارية عالية القوة – التي يطلق عليها اسم “أبو القنابل” – حيث يقاوم الأوكرانيون محاولاته للسيطرة على كييف.

الأسلحة الحرارية – المعروفة أيضًا باسم القنابل الفراغية – هي مواد متفجرة شديدة القوة تستخدم الغلاف الجوي نفسه كجزء من الانفجار.

وهي من بين أقوى الأسلحة غير النووية التي تم تطويرها على الإطلاق.

كانت قنبلة حرارية أسقطتها الولايات المتحدة على طالبان في أفغانستان في عام 2017 تزن 21600 رطل وتركت حفرة يزيد عرضها عن 300 متر (1000 قدم) بعد أن انفجرت على ارتفاع ستة أقدام فوق الأرض.

تم تطوير أسلحة الضغط الحراري من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الستينيات.

في سبتمبر 2007 ، فجرت روسيا أكبر سلاح حراري تم صنعه على الإطلاق ، مما أدى إلى انفجار يعادل 39.9 طنًا.

يقال إن النسخة الأمريكية من السلاح تكلف أكثر من 16 مليون دولار لكل منها.

وقال مسؤول: “خوفي هو أنهم إذا لم يفوا بالجدول الزمني والأهداف فإنهم سيستخدمون العنف بشكل عشوائي”. “إنهم لا يلتزمون بنفس مبادئ الضرورة والتناسب وسيادة القانون التي تلتزم بها القوات الغربية.”

تعمل القنبلة “أبو القنابل” باستخدام الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار بدرجة حرارة عالية ، مما يجعلها أكثر فتكًا بكثير من الأسلحة التقليدية.

استهداف كييف

بينما وصلت القوات الخاصة الروسية إلى ضواحي كييف، يُعتقد أن الجزء الأكبر من الدروع الثقيلة الروسية لا يزال على بعد أكثر من 50 كيلومترًا من العاصمة.

وأشار مسؤولون غربيون إلى أن روسيا ستقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزرائه إذا سيطرت على كييف.

تشن روسيا هجومًا برمائيًا ضخمًا لجلب الآلاف من أفراد البحرية إلى الشواطئ في أوكرانيا يوم الجمعة حيث تقدم كييف دفاعًا أكثر عدوانية مما توقعته موسكو على الإطلاق.

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الهجوم جار بالفعل في أوكرانيا ، وأبحر الجنود الروس عبر بحر آزوف ، قادمون إلى غرب ماريوبول.

ويمثل الهجوم البرمائي تصعيدًا كبيرًا للصراع ، حيث لعبت البحرية الروسية حتى الآن دورًا داعمًا إلى حد كبير في القتال.

شن الروس هجومين برمائيين – الآخر في شبه جزيرة القرم ويمكن أن يهبط بقوات خطيئة أوديسا.

أحصت الولايات المتحدة 200 هجوم صاروخي روسي حتى الآن.

وبينما تم إطلاق معظمها باتجاه منشآت عسكرية أوكرانية، أصاب بعضها مناطق مدنية.

المقاومة الأوكرانية

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير يوم الجمعة إن روسيا يبدو أنها فقدت بعض زخمها بسبب المقاومة الأوكرانية النارية.

وقال المسؤول “نحن نقدر أن هناك مقاومة أكبر من قبل الأوكرانيين مما توقع الروس”. مضيفا أن القيادة والسيطرة الأوكرانية على جيشها “لا تزال سليمة”.

وأضاف: إنهم -اي الروس- لا يتحركون في كييف بالسرعة التي نعتقد أنهم توقعوا أنهم سيكونون قادرين على القيام بها. ومع ذلك ، استمروا في محاولة التحرك في كييف”.

وقال المسؤول أيضا إن عدة مئات من الأمريكيين غادروا أوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

ومع ذلك، قال المسؤول إن بوتين حشد فقط حوالي ثلث القوات التي كان يتمركز فيها على الحدود الأوكرانية.

قلة هم الذين يتوقعون خروج أوكرانيا منتصرة مما يكاد يكون مؤكدًا أن تكون حربًا طويلة ودموية وشرسة. ولكن حتى الآن ، تمكنت قوات كييف من إلحاق خسائر فادحة بقوات بوتين.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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