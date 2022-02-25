من الطاقة إلى القمح والسياحة .. هكذا سيؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط

وطن – مع تصاعد الصراع في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا يوم الخميس، هناك طرق مهمة سيؤثر بها القتال على المنطقة. من أسعار الطاقة إلى العقوبات ومن واردات القمح إلى السياحة.

إليك كيف سيؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط:

الطاقة

شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، وقطر، أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، ارتفاعًا في الطلب على إمدادات الطاقة مع تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية، وقد أدى الغزو إلى رفع مستوى الطلب.

وارتفعت أسعار الطاقة يوم الخميس حيث قفز النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل وارتفع معيار رئيسي للغاز الطبيعي لشمال غرب أوروبا بنسبة 30 في المائة.

كان المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا يأملون في أن تتمكن قطر من إعادة توجيه بعض صادرات الغاز إلى أوروبا لتخفيف ضغوط الطاقة. وحث آخرون السعودية على ضخ النفط الخام بشكل أسرع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

لكن وزير الطاقة القطري حذر من أنه لا يمكن لأي دولة استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

ولم تُبد المملكة العربية السعودية ، العضو في تحالف أوبك + للدول المنتجة للنفط، أي اهتمام بضخ المزيد من النفط.

وقالت كارين يونغ من معهد الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن هذه قد تكون فرصة لكلا البلدين ومنتجي الطاقة الخليجيين الآخرين لتسليط الضوء على مدى أهميتهم لأوروبا والولايات المتحدة.

وقال يونج: “قد تكون هذه لحظة يكون لديهم فيها نفوذ للدفاع عن أهميتهم في الاقتصاد العالمي”.

العقوبات

ستلتزم الشركات الشرق أوسطية العاملة في الأسواق الأمريكية والبريطانية والأوروبية بالعقوبات التي تم فرضها على روسيا هذا الأسبوع وحتى العقوبات الأكثر صرامة على الطريق.

إذا تم استهداف البنوك الحكومية الروسية الكبيرة، فقد يكون التأثير كبيرًا.

على سبيل المثال ، أنشأ بنك سبيربنك الروسي حيث يمتلك نصف الروس حسابًا، مكتبًا في أبو ظبي مؤخرًا ووقع شراكة مع شركة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لإمارة أبوظبي، في عام 2020.

وقال رئيس فرع البنك في سبرينفست الشرق الأوسط لصحيفة ذا ناشيونال في ذلك الوقت إن العديد من شركات البنك كانت تستثمر في المنطقة.

في غضون ذلك، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا قد تضر بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا حيث تنسق العمليات مع موسكو.

روسيا حتى الآن لم تقف في طريقهم. لكن هذا قد يتغير الآن وقد انحازت إسرائيل إلى جانب حلفائها الأمريكيين في إدانة الغزو الروسي.

القمح

توفر أوكرانيا وروسيا الكثير من القمح في العالم، ومن المرجح أن تتأثر دول الشرق الأوسط بارتفاع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات.

وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فمن المحتمل أن تتأثر مصر بشدة. الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان – موطن 102 مليون – استوردت 12.5 مليون طن من القمح في 2020-2021 ، مع ما يقرب من 85 في المائة من روسيا وأوكرانيا.

قال هشام أبو الدهب، عضو قسم الحبوب في غرفة تجارة القاهرة، لموقع Middle East Eye: “ستتأثر مصر بشدة في حالة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا”. تأتي معظم وارداتنا من القمح من هذين البلدين.

ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر الجزائر وتونس وليبيا ، التي تعد أيضًا من كبار مستوردي القمح.

البوسفور والبحر الأسود

سيكون للغزو الروسي لأوكرانيا تداعيات على البحر الأسود أيضًا.

في أقرب وقت، قد يؤثر ذلك على ما سيسمح للسفن بالمرور بين البحر والبحر الأبيض المتوسط.

بموجب اتفاقية عام 1936 ، تسيطر تركيا على مضيق البوسفور والداردينيل الذي يجب أن تمر السفن من خلاله للتنقل بين البحرين.

كما تمنح الاتفاقية تركيا سلطة إغلاق المضائق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب.

بعد ساعات من شن روسيا هجمات على أوكرانيا يوم الخميس ، طلبت كييف من تركيا إغلاق المضيق في وجه السفن الروسية.

حتى الآن ، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستفعل كل ما هو ضروري كحليف للناتو إذا غزت روسيا ، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل منع مرور سفنها الحربية.

السياحة

قد تؤدي الحرب المتصاعدة إلى تجفيف عائدات السياحة وإلغاء الرحلات المباشرة لبعض أشهر المواقع السياحية الروسية في الشرق الأوسط.

بدأت المنتجعات الشاطئية التركية والمصرية لتوها في جذب السياح الروس مرة أخرى.

في يونيو الماضي، بعد يوم من قيام موسكو بإلغاء قيود الرحلات الجوية لـ Covid-19 ، وصلت 44 طائرة من السائحين الروس إلى مدينة أنطاليا الساحلية.

كما بدأت منتجعات البحر الأحمر في مصر باستضافة السياح الروس مرة أخرى العام الماضي عندما استؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة.

تم تعليق السفر إلى الوجهات الشعبية بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا ، في هجوم تبنته تنظيم الدولة الإسلامية.

قبل الحادثة، أرسلت روسيا سائحين إلى مصر أكثر من أي دولة أخرى.

زار أكثر من ثلاثة ملايين سائح في عام 2014 ، مما أدى إلى توليد 2.5 مليار دولار لمصر ، أي أكثر من ثلث عائدات السياحة السنوية.

تجني دبي أيضًا أموالًا كبيرة من السياح الرو. فقد زار ما لا يقل عن 374000 منهم في عام 2021.

كان من المتوقع أن يدر السياح الروس ما يقرب من 1.2 مليار دولار للخليج بحلول عام 2023 ، وفقًا للبيانات المنشورة قبل المعرض التجاري سوق السفر العربي 2020.

الطلاب

أوكرانيا هي موطن لآلاف الطلاب من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الكثير منهم ينتظرون الإجلاء عندما غزت روسيا يوم الخميس.

المغرب لديه ثاني أكبر مجموعة طلابية أجنبية في أوكرانيا، مع 8000 طالب ، وفقا لوزارة التعليم الأوكرانية.

يوجد في مصر 3500 طالب هناك، في حين أن عددًا كبيرًا من الطلاب من لبنان والعراق وفلسطين يدرسون أيضًا في الجامعات الأوكرانية.

قبل تصاعد النزاع، نظمت العائلات التي لديها طلاب في أوكرانيا احتجاجات في مصر والمغرب ولبنان، داعية حكوماتهم إلى إعادة أقاربهم إلى أوطانهم.

ليبيا

دولة أخرى من المحتمل أن تشعر بهزات الغزو الروسي لأوكرانيا في الشرق هي ليبيا.

يدعم الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما تدعم روسيا القائد الشرقي للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لعب المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر دورًا رائدًا في القتال في البلاد في السنوات الأخيرة.

أُلغيت الانتخابات في ليبيا في ديسمبر وسط خلافات متعددة، مما ترك عملية السلام المدعومة دوليًا في حالة من الفوضى. ومصير الحكومة المؤقتة في البلاد موضع شك.

مع وجود خلافات بين روسيا وجزء كبير من الغرب الآن بشأن أوكرانيا، فمن المرجح أن يصبح التعاون للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا أقل أولوية.

(المصدر: ميدل ايست اي – ترجمة وطن)

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