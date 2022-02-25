تفاصيل دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم watanserb.com
تفاصيل دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم
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مواجهات نارية منتظرة .. تفاصيل قرعة دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أسفرت نتائج قرعة دور الثمن النهائي أو دور ال16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية ومثيرة مرتقبة في المسابقة القارية.

تفاصيل قرعة دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي

ويترقب عشاق وجماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية المواجهات النارية المنتظرة بين الفرق، كما وجاءت تفاصيل قرعة دو الثمن النهائي أو دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على النحو الآتي:

برشلونة الإسباني ×  غلطة سراي التركي.

 

وست هام يونايتد الإنجليزي × إشبيلية الإسباني.

 

بورتو البرتغالي ×  أولمبيك ليون البرتغالي.

 

أر بي لايبزيغ  الألماني × سبارتاك موسكو الروسي.

 

أتالانتا الإيطالي ×  باير ليفركوزن الألماني.

 

موناكو الفرنسي × سبورتينغ براغا البرتغالي.

 

رد ستار الصربي ” النجم الأحمر” × رينجرز الأسكتلندي.

 

ريال بيتيس الإسباني ×  آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

مواعيد ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في العاشر من شهر آذار/ مارس المقبل، كما وستكون مباريات الإياب في ال17 من ذات الشهر.

كما وستقام منافسات دور الثمن النهائي  من البطولة القارية في ال7 من شهر إبريل / نيسان المقبل، على أن تكون مباريات الإياب في ال14 من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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