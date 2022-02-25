في كييف .. القوات الأوكرانية تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الخاصة الروسية (فيديو)

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو، قال متداولوها إنها لاشتباكات عنيفة بين المئات من القوات الخاصة الروسية والقوات الأوكرانية في عدة أحياء من العاصمة كييف.

وأفادت التقارير عن قتال عنيف حيث يحاول الجيش والحرس الوطني الاوكرانيين منع سقوط الأحياء في العاصمة .

#BREAKING: Hundreds of #Russian Army Special Force (#Spetsnaz) are in several neighborhoods of #Kiev, capital city of #Ukraine. Heavy fighting reported as #Ukrainian Army & National Guard are trying to prevent fall of neighborhoods. Solom'yans'kyi, center of #Kiev now👇 pic.twitter.com/wO1UQbwBEL — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 25, 2022

هذا وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ الروس سيحاولون الاستيلاء على العاصمة كييف الليلة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنّ “العدو يعمل بكل قوته لكسرنا. وهذه الليلة سيهاجم بقوة. ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة”.

من جهتها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنّ القوات المدافعة عن كييف مجهزة بالكامل ونعمل على تشكيل وحدات إضافية.

وأضافت أن الجيش وأجهزة إنفاذ القانون يعملان على التصدي للجماعات التخريبية في كييف.

في حين قال عمدة كييف إنّ القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.

كما اكد أنه جرى إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.

وبيّن أنه تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

تقدم روسي رغم المقاومة الأوكرانية

وكان مسؤول عسكري أمريكي قال إن القوات الروسية المتقدمة نحو كييف، تواجه مقاومة أكبر من التي كانت تتوقعها.

وقال المسؤول الأمريكي: “لا أستطيع أن أعطيكم إحداثيات دقيقة لموقعهم الجغرافي، لكنهم لا يتقدمون نحو كييف بالسرعة التي توقعوها”، حسب قوله.

وأضاف المسؤول قائلا إن الروس “مستمرون في محاولاتهم الوصول إلى كييف”، رغم أنهم يواجهون مقاومة من الأوكرانيين.وفق “سي إن إن”

وأكد المسؤول عدم وجود “عمليات إنزال إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية”، في خاركيف.

وقال عن ذلك: “في منطقة خاركيف… لا تزال الاشتباكات قائمة ولا توجد عمليات إنزال جوي إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن النزاع على المنطقة لا يزال قائما”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن التغيير الأكبر هو رؤية التقدم الروسية من الجنوب، إذ لا تزال القوات الروسية تتقدم نحو خيرسون، لكن القوات تنقسم ليتجه جزء منها إلى شمال الشرق نحو ماريبول وإقليم دونباس”.

ومع ذلك، قال المسؤول إن بوتين حشد فقط حوالي ثلث القوات التي كان يتمركز فيها على الحدود الأوكرانية.

هذا وقال البيت الأبيض إنّ سقوط كييف بيد القوات الروسية محتمل بقوة رغم المقاومة التي يبديها الأوكرانيون.

(المصدر: وطن – متابعات)

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